Căpitanul Corvinului Hunedoara a spus tot ce a avut pe suflet înaintea finalei Cupei României

Hunedorenii vin după o serie impresionantă de rezultate bune, dar incertitudinea în ceea ce privește participarea lor în preliminariile europene pare să le dea emoții.

Pentru ambele formații, miza este una uriașă. Câștigătoarea finalei va obține nu doar trofeul Cupei României, ci și calificarea în primul tur al preliminariilor Europa League, unde vor avea șansa de a concura la nivel european într-una dintre cele mai importante competiții intercluburi.

Alexandru Neacșa: "O realizare de care suntem mândri"

Alexandru Neacșa, mijlocașul și căpitanul Corvinului Hunedoara, și-a împărtășit sentimentele înaintea finalei. Cu o carieră bogată în fotbal, Neacșa a evidențiat importanța și satisfacția de a ajunge în această fază a competiției.

"E un sentiment de satisfacție, în primul rând pentru că am ajuns până aici. Am avut un parcurs foarte lung, dar am ajuns în finala Cupei României şi asta nu poate decât să ne bucure", a declarat Alexandru Neacșa la conferința de presă premergătoare finalei.

Mijlocașul a continuat prin a descrie parcursul echipei către finală ca fiind "magic" și a evidențiat obiectivul comun al echipei și sprijinul antrenorilor în această călătorie.

"A fost un obiectiv propus de către antrenorii noştri. Ei au crezut în asta şi ne-au făcut şi pe noi să credem pe parcurs. Într-un cuvânt, aş spune că a fost un parcurs magic, până în finala Cupei României.

Dar vreau să cred că finala asta reprezintă mai mult decât magie. Eu cred că la mijloc e multă pasiune şi multă muncă. Am făcut lucrurile foarte corect şi când eşti corect față de tine şi față de fotbal, e uşor să obții performanțe", a continuat căpitanul.

Cifrele lui Alexandru Neacșsa

În acest sezon, căpitanul hunedorinelor și-a trecut în cont:

35 de meciuri jucate

Șapte goluri marcate

Două pase decisive

2,786 minute prestate în tricoul Corvinului

Cu o cotă de piață estimată la 125.000 de euro conform site-urilor de specialitate și o prezență solidă pe teren, Neacșa este un pilon al echipei hunedorene și este decis să își continue contribuția la succesul echipei sale.