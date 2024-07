Hunedorenii au învins-o în deplasare pe Paksi cu 4-0, în primul tur preliminar UEFA Europa League. În manșa secundă, formația dirijată de Florin Maxim a pierdut cu 0-2.

Cea mai sinceră reacție după Corvinul - Paksi: ”Ne-am calificat! O echipă de Liga 2”

Căpitanul Corvinului, Alexandru Neacșa, a reacționat sincer după meci. A precizat că își dorea să câștige confruntarea de ”acasă”, doar că adversarul a surprins cu cei doi atacanți.

”Echipa mai pragmatică și mai bună a câștigat. Acasă ne doream să câștigăm. Pentru că am reușit lucrul ăsta în deplasare. Dar se pare că și adversarul ne-a analizat. A împins cu două vârfuri și ne-a surprins un pic.

Încerc să-mi fac treaba oriunde are nevoie mister de mine. Vreau să ajut această echipă. Pot să o fac. Într-adevăr, probabil că în meciul tur am stat mai bine la mijlocul terenului. Am fost mai pragmatici. Am obținut calificarea. Un lucru deloc simplu. O echipă de Liga 2. Urmează să ne bucurăm.

Trebuie să ne ridicăm nivelul. E bine că am primit acest duș rece. Vrem să facem o întâlnire bună. E adversar de alt calibru. Vrem să avem un rezultat bun și joia viitoare, acasă. Și, de ce nu, să ne calificăm”, a spus Alexandru Neacșa după meci.

Paksi a avut un gol anulat în minutul 28. În actul secund, Konyves a deschis în cele din urmă scorul în minutul 79. În minutul 90, Bode a majorat diferența și a stabilit scorul final al returului: 2-0.

În al doilea tur preliminar Europa League, Corvinul Hunedoara o va întâlni pe NK Rijeka, vicecampioana Croației. Turul va avea loc pe 25 iulie, la Sibiu.

Echipele de start

Corvinul: Lefter - Bradu, Lică, Manolache, Iacob - Hrezdac - Lupu, Roger, Neacșa, Pîrvulescu - Buș

Rezerve: Blaga - Pop, Hergheligiu, Predică, Grigore, Mitran, Gîrbiță, Cărăruș, Chukwu, Ubbink, Chindriș, Velisar

Antrenor: Florin Maxim

Paksi: Szappanos - Otvos, Kinyik, Szabo - Osvath, Mezei, Vecsei, Papp, Kovacs - Hahn, Konyves

Rezerve: Simon - Balogh, Bode, Gevay, Kocsis, Lenzser, Silye, Skribek, Toth, Vas, Windecker

Antrenor: Gyorgy Bognar