Piteștenii s-au impus cu 3-2 în fața bistrițenilor, după ce la capătul celor 90 de minute tabela de marcaj a indicat 2-2. Golul victoriei a venit în minutul 111, marcat de Robert Moldoveanu.

Bogdan Andone jubilează: ”În patru zile am îndeplinit două obiective incredibile”

Calificarea lui FC Argeș în semifinalele Cupei României vine la patru zile după ce piteștenii și-au asigurat prezența în play-off-ul Superligii României.

După meci, Bogdan Andone, antrenorul echipei din Pitești, și-a felicitat jucătorii și a evidențiat că a îndeplinit două obiective ”incredibile”.

”O să încerc să mă rezum la partea pozitivă. Felicitări băieților pentru calificare, felicitări tuturor suporterilor, oamenilor din club. În patru zile am îndeplinit două obiective incredibile. Calificarea în play-off duminică și azi calificarea în semifinalele Cupei României.

Despre joc așa pe scurt, mă așteptam să fie unul extrem de delicat și de dificil. Am spus-o și la conferință. Consumul energetic, mental al meciului cu Dinamo a fost unul imens. Miza jocului, calificarea în play-off.

Cu toate că băieții au făcut totul pentru a se recupera fizic și mental. Am avut discuții și ieri și azi dimineață, toți și-au dorit să joace. Au fost și jucători cu probleme, care nu au reușit să se recupereze. Matos, Adel, Sierra, Tudose. Jucători care nu au reușit să-și revină.

S-a văzut lipsa de prospețime. Bistrița mult mai proaspătă, primii la minge în dueluri. Felicitări băieților că au avut încredere, că au luptat. Am avut această credință că putem egala și a întoarce scorul”, a spus Bogdan Andone.