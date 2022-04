Bergodi, pregătit pentru returul din Bănie: "Se va juca, chiar dacă vor fi 30.000 de oameni"

Covăsnenii au câștigat duelul cu echipa lui Laurențiu Reghecampf din manșa tur a semifinalelor Cupei României. Ștefănescu a deschis scorul în minutul 15, însă Ivan a egalat din penalty, în a doua repriză. Golofca a dat lovitura cu trei minute înainte de fluierul final, iar Sepsi merge în Bănie cu un avantaj pentru returul de peste două săptămâni.

La finalul partidei, Cristiano Bergodi a declarat că sunt pregătiți pentru meciul retur, chiar dacă atmosfera va fi una incendiară.

"E o bucurie mare să câștigi un meci împotriva Craiovei, o echipă foarte, foarte bună. Băieții au făcut un meci extraordinar, chiar dacă ne-au lipsit jucători am făcut un meci foarte bun.

O echipă care are dăruire și atitudinea potrivite. Am jucat, am avut ocazii în prima repriză, nu doar golul. Pot doar să-i felicit.

E prima manșă, am câștigat, sunt foarte mulțumit. Jucătorii au spus că nu a fost penalty. Ei au plecat cu prima șansă, având în vedere cum arată echipa. În retur, se va juca, noi vom juca normal, chiar dacă vor fi 30.000 de oameni în tribune", a spus Cristiano Bergodi.

În prima semifinală, FC Voluntari s-a impus cu 2-0 în fața celor de la FC Argeș, în manșa disputată la ilfoveni.