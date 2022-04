Sepsi OSK - Universitatea Craiova, LIVE TEXT dela 19:30 | Reghecampf, pregătit de orice sacrificiu pentru a ajunge în finala Cupei României 

Universitatea Craiova se va deplasa pe terenul celor de la Sepsi OSK pentru prima manșă din semifinalele Cupei României. Pentru a-și apăra trofeul câștigat anul trecut, 3-2 cu Astra Giurgiu, elevii lui Laurențiu Reghecampf trebuie să treacă de echipa care în ultima întâlnire directă i-a învins cu 1-3.

Reghecampf: „Nu va fi un meci ușor din cauza presiunii publicului”

„Sunt două meciuri foarte importante, două meciuri unde o echipă se va califica în finala Cupei României, trebuie să le tratăm foarte serios. Mi-aș dori foarte mult ca jucătorii să coștientizeze că pentru noi este foarte important acest trofeu. Trebuie să încercăm să continuăm jocurile bune din ultimele săptămâni. Cu siguranță nu va fi un meci ușor din cauza presiunii publicului.

Meciul din campionat pe care l-am pierdut ar trebui să fie pentru noi o lecție. Mi-aduc bine aminte, am primit gol în secunda 20, iar în a doua repriză am jucat foarte slab și am pierdut meciul cu 3-1”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă premergătoare meciului.

Echipele probabile

Sepsi OSK: Niczuly - Dimitrov, Bălașa, Mitrea, Dumitrescu - Gonzalez, Păun, Ștefănescu - Askovski, Tudorie, Bărbuț

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vătăjelu, Papp, Screciu, Bancu - Roguljic, Crețu - Gustavo, Baiaram, Ivan - Markovic