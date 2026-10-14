Pentru Cristi Chivu (45 de ani), un antrenor de mare succes în Italia, UEFA Champions League a devenit „călcâiul lui Ahile“, competiția în care înșiră rezultatele nefavorabile.

Marți, în etapa a doua, Inter, învinsă în runda inaugurală de Real Madrid, scor 1-2, și-a trecut în cont încă o înfrângere: 3-4, acasă, cu Club Brugge. Și, spre deosebire de precedenta partidă, în care eșecul Interului a fost pus și pe seama forței adversarei, de această dată, echipa lui Chivu a pornit cu prima șansă. Pentru că reprezentanta Belgiei poate fi catalogată orice, numai o forță europeană, nu!

Văzând ce s-a întâmplat, în partida de pe San Siro, Chivu a admis că Inter are probleme mari, în Europa. El a pus această situație pe seama faptului că e o diferență, între ce se joacă în Italia și intensistatea jocului în Liga Campionilor.

Chivu, după înfrângerea cu Club Brugge: „Ne-am pierdut echilibrul. Frustrarea e totală“

Aflat în fața jurnaliștilor după un meci prost cap-coadă, în care echipa sa a fost condusă din minutul 30, tehnicianul român a spus lucrurilor pe nume.

„Eu sunt principalul vinovat. Ne-am pierdut echilibrul. Și, după ce scorul a devenit 2-1 pentru ei, s-a ales praful de tot planul nostru de joc. Știm că, de acum încolo, vom fi cu spatele la zid, în Champions League (n.r. – în vederea calificării în fazele eliminatorii). Dar trebuie să lucrăm la partea mentală, ca să rămânem puternici“, a spus Chivu.

Întrebat despre fragilitatea Interului, mai ales în Champions League, Chivu a încercat să dea explicații.

„Am fost frustrați și frenetici. De aceea, ne-am pierdut echilibrul, reperele pe teren. Știm că ceva nu merge în Liga Campionilor. E o problemă cu care venim în această competiție. Eu sunt primul vinovat pentru asta. Nu reușesc să găsesc echilibrul necesar, în anumite partide“, a continuat românul de 45 de ani.

Chivu, îngrijorat: 14 goluri încasate în opt meciuri!

Jurnaliștii italieni l-au chestionat pe Chivu și în privința unei statistici alarmante: echipa a luat 14 goluri, în opt partide, în această campanie. Ceea ce denotă și mai bine problemele defensive ale Interului.

„Nu pot să spun că nu sunt îngrijorat, când văd asemenea cifre. Trebuie să reevaluăm lucrurile. E momentul. Mai ales în Champions League, când ești condus, e foarte greu să reintri în joc. Trebuie să ne concentrăm pe găsirea echilibrului de care avem nevoie, la acest nivel. Între Serie A și Champions League, diferența e mare în ceea ce privește intensitatea jocului. În cele șase meciuri pe care le avem de jucat, vom încerca tot posibilul pentru a remedia lucrurile în Champions League“, a promis Chivu.

În următoarea etapă a Ligii Campionilor, Inter va întâlni Șahtior Donețk (Ucraina), acasă, pe 21 octombrie (ora 22:00).