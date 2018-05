Veste EXCELENTA inainte de Mondial! Neuer, in lot pentru finala Cupei Germaniei

Manuel Neuer a fost inclus de Joachim Low in lotul pentru Mondialul din Rusia!

Chiar daca n-a mai jucat din septembrie, Neuer a facut eforturi uriase pentru a se recupera inainte de Cupa Mondiala. Manuel a aparut la antrenamentele lui Bayern in ultimele saptamani, iar maine va face parte din lotul convocat de Jupp Heynckes pentru finala Cupei Germaniei, cu Eintracht Frankfurt.

Neuer s-a accidentat la picior acum 8 luni. N-a jucat nicio secunda de atunci. In absenta sa, titular la Bayern a devenit Sven Ulreich. In ciuda unui sezon foarte bun in poarta lui Bayern, Ulreich nu a prins lotul de Mondial. Leno de la Leverkusen si Ter Stegen de la Barca sunt ceilalti doi goalkeeperi care merg in Rusia.