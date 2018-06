Nationala care vine la Mondial cu palarie si in papuci! Imaginea care face furori pe internet | FOTO

Una dintre echipele calificate care vor juca in Rusia este Nigeria. Ea va juca in grupa D cu Croatia, Islanda si Argentina.

Fotbalistii nigerieni s-au fotografiat inainte sa decoleze din Austria, cu destinatia Campionatul Mondial din Rusia 2018.

Asa cum ne-au obisnuit la toate competitiile sportive importante, reprezentantii tarilor africane uimesc prin vestimentatia lor.

The Super Eagles of Nigeria in Austria before departure to Russia for the 2018 World Cup.

