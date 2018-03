Intalnire de CRIZA pentru o decizie fara precedent! Cresc sansele ca Anglia sa BOICOTEZE Campionatul Mondial din Rusia

Atacul din Salisbury poate afecta serios lumea fotbalului.

Oficialii Federatiei din Anglia au avut discutii de criza, anunta Daily Mail, in urma ingrijorarii ca s-ar putea ajunge la un boicot al Campionatului Mondial al Angliei! In ziua in care prim-ministrul Theresa May a declarat ca este "foarte probabil" ca Rusia sa fie responsabila pentru atacul din Salisbury, oficialii federatiei s-au reunit pentru a discuta ce urmeaza.

Desi Federatia nu crede ca se va ajunge la un boicot de catre nationala Angliei la Cupa Mondial din Rusia, situatia este una foarte tensionata si exista temeri pentru siguranta celor care vor face deplasarea in Rusia la vara.

Duminica, pe 4 martie, Serghei Skripal (66 ani), fost agent al serviciilor de informatii militare ruse GRU, si fiica sa Iulia (33 ani) au fost gasiti inconstienti pe o banca dintr-un centru comercial din Salisbury, in sudul Angliei. Cei doi au fost internati in stare critica la un spital din Salisbury si se banuieste ca au fost expusi la o substanta necunoscuta.