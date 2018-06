Sergio Ramos a reactionat dupa CUTREMURUL de la nationala Spaniei! Ce spune despre scandalul URIAS creat de Real

"Trebuie sa dai pagina cat mai repede. A fost placut sa lucram impreuna, dar cu cat lasam mai repede subiectul in urma, cu atat mai bine!", a spus Ramos.

Fernando Hierro va folosi aceleasi metode ca si predecesorul sau pentru a pregati jocurile din faza grupelor. "Timpul e prea scurt pentru a putea sa modific ceva. E bine ca am asistat la toate antrenamentele, stiu cum s-a lucrat si voi continua pe aceeasi linie", a spus Hierro.

Spania - Portugalia e meciul vedeta de maine si se joaca la ora 21:00. Tot vineri au loc si Egipt - Uruguay (15:00) si Maroc - Iran (18:00).



