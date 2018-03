ATAC la Zidane! Isco a izbucnit dupa ce a marcat 3 goluri in victoria fantastica impotriva Argentinei: "Problema e la Madrid!"

Isco da indicii ca se gandeste sa o paraseasca pe Real Madrid in vara!

Spania a distrus Argentina intr-o partida amicala ce a avut loc marti seara pe Wanda Metropolitano, arena celor de la Atletico Madrid. Isco a fost omul meciului, reusind sa inscrie de 3 ori in poarta Argentinei! La finalul partidei, Isco a lansat un atac asupra lui Zinedine Zidane, antrenorul sau de la Real!



"La Madrid nu am increderea necesara pentru un jucator. Meciurile de la echipa nationala imi dau viata. Aici am parte de increderea antrenorului. Vreau sa arat ca sunt un jucator bun. Lopetegui imi arata incredere avand in vedere minutele pe care mi le ofera. Poate problema este la Madrid. Nu stiu cum sa-i castig increderea lui Zidane" a decclarat Isco.

Isco mai are contract cu Real Madrid pana in 2022 si are o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro! In acest sezon de La Liga, Isco a marcat 5 goluri in 25 de partide, fiind titular in 18 dintre acestea.