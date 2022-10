FCSB, care în tur a menajat o serie de titulari şi a cedat cu 0-5, s-a înclinat şi pe teren propriu cu acelaşi scor, golurile danezilor fiind înscrise de Kasper Kusk (minutul 12), Anders Klynge (minutul 16), Soeren Tengstedt (minutul 63) şi Sebastian Joergensen (minutele 68, 70).

Ce a declarat Ștefan Târnovanu după FCSB - Silkeborg 0 - 5

"Până în acest moment nu am găsit o explicație, ne-au depășit la toate capitolele. Să primești zece goluri în două meciuri... nu mi s-a întâmplat niciodată. E un dezastru. Ne concentrăm pe campionat și, dacă vom reuși la vară să câștigăm, așa vom reuși poate să ștergem această rușine.

Ne-au depășit la toate capitolele, nu am înțeles nimic. Nu am putut să facem nimic, au fost mai buni decât noi. Trebuie să stăm cu capul în pământ, să muncim, să muncim.

Când încep să ne înjure de familii... nu știu de ce a fost jumătate de echipă. Eu și câțiva jucători am ieșit direct de pe stadion. Am înțeles, suntem slabi, dar nu e ok să ne înjure de familie, de copii, de neveste. Suntem conștienți că i-am dezamăgiți.

După meciul din tur nu am putut să dorm, probabil că nici în această seară nu voi putea", a declarat portarul de la FCSB la PRO ARENA.