Cele două grupări își dau întâlnire în prima rundă din faza ligii UEFA Conference League, pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Universitatea Craiova - Getafe va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Spaniolii i-au descris într-un singur cuvânt pe jucătorii Craiovei înaintea meciului din Conference League

Înaintea meciului, Jose Bordalas, tehnicianul lui Getafe care se află pe echipei din primăvara lui 2023, a sugerat că oltenii au jucători interesanți, dar în același timp nu e surprins de jocul Craiovei.

”Acest prim meci este foarte palpitant, suntem conștienți de dificultăți, va fi o atmosferă grozavă și nu va fi ușor. Vrem să jucăm un meci grozav.

Adversarul are niște jucători interesanți. Craiova nu mă surprinde, trebuie doar să te uiți la stadion ca să vezi cât de mult a crescut această echipă și cât de potențial are. Trebuie să jucăm bine și să facem un meci bun”, a spus Bordalas, citat de marca.

La Getafe, Bordalas a bifat 143 de apariții pe bancă în toate competițiile și a înregistrat o medie de 1,29 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Cosmin Contra surprinde înainte de Universitatea Craiova - Getafe: „Cu ei o să țin”

Fostul selecționer este legat profund de Getafe, la clubul din La Liga activând atât ca jucător, cât și ca antrenor. Dacă de obicei românii țin cu formațiile din SuperLiga în competițiile continentale, acest lucru nu se întâmplă și în cazul lui Contra.

Mai exact, tehnicianul a mărturisit că va fi fanul lui Getafe în partida din UEFA Conference League. Cosmin Contra și-a motivat decizia surprinzătoare prin trecutul său la formația de lângă Madrid.

„Pentru Gică Craioveanu e un meci mai special. El a jucat la Craiova și Getafe. Gică o să țină cu Craiova, iar eu cu Getafe. Chiar dacă e o echipă românească și îmi doresc să facă un rezultat bun, am jucat 5 ani acolo, am fost antrenor un an.

Ciprian Marica m-a ajutat să salvez echipa într-un an foarte greu. E o echipă de LaLiga, nu joacă un fotbal plăcut ochiului, dar e foarte eficient, primește foarte puține goluri. E o echipă incomodă, agresivă. Craiova, dacă prinde o zi bună, le poate pune probleme celor de la Getafe”, a declarat Cosmin Contra la VOYO SPORT LIVE.