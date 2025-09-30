Maltezul Ishmael Barbara va arbitra meciul dintre Universitatea Craiova şi echipa poloneză Rakow Czestochowa, care va avea loc joi, de la ora 22:00 (ora României), pe stadionul Zaglebiowski Park Sportowy din Sosnowiec, în prima etapă a competiţiei de fotbal Conference League, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi au fost nominalizaţi Luke Portelli şi James Muscat, iar al patrulea oficial va fi Philip Farrugia.

Italianul Michael Fabbri a fost delegat ca arbitru video, iar conaţionalul său Rosario Abisso va fi arbitru asistent video.

Ishmael Barbara a arbitrat rușinea din Andorra



Ishmael Barbara a condus, pe 15 iulie anul acesta, meciul în care FCSB a fost învinsă de Inter Club d'Escaldes cu scorul de 2-1, în Andorra, în manşa secundă a primului tur preliminar al Ligii Campionilor, dar s-a calificat mai departe, după 3-1 la Bucureşti.

Barbara a arbitrat şi meciul Corvinul Hunedoara - FC Astana 1-2, din 8 august 2024, la Sibiu, în prima manşă din turul al treilea preliminar al Conference League.

De asemenea, Ishmael Barbara a fost al patrulea oficial la partida FC Farul Constanţa - HJK Helsinki 2-1, pe 24 august 2023, în prima manşă a play-off-ului Europa Conference League.

Info: Agerpres

Foto: Bogdan Pasăre / Radio România Actualități

