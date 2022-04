Reacția lui Jose Mourinho după ce AS Roma a pierdut cu Bodo/Glimt în Conference League: „Încă suntem favoriți!”

Gruparea norvegiană a reușit să îi pună din nou probleme lui Jose Mourinho, asta după ce în grupe, la duelul din Norvegia, s-a impus cu un usturător 6-1. Returul de pe Olimpico al grupelor s-a încheiat 2-2, însă antrenorul portughez nu a scăpat de Bodo/Glimt.

Astfel, echipa lui Mourinho a pierdut din nou cu echipa din Norvegia și este obligată să învingă pe teren propriu pentru a-și asigura prezența în semifinalele Conference League.

Jose Mourinho, nemulțumit de gazon după înfrângerea suferită

Tehnicianul portughez nu a fost mulțumit de prestația echipei sale, însă cel mai mult l-a nemulțumit gazonul artificial din Norvegia și a ținut să se plângă de acest lucru. Deși a pierdut, Jose Mourinho consideră că echipa sa rămâne în continuare favorită să se califice în semifinale.

„Primul gol a fost ridicol. Sincer să fiu, cel mai mult mă îngrijorează accidentarea lui Mancini (n.r. Gianluca Mancini). Asta mă îngrijorează, e ceva provocat de faptul că am jucat pe un teren artificial.

Ce am fi putut face mai mult? Am pierdut, dar săptămâna viitoare jucăm pe Olimpico, în fața fanilor noștri. Nu am nicio problemă să spun că simt că încă suntem favoriți. Am încredere totală în jucătorii mei”, a declarat Jose Mourinho la finalul partidei.