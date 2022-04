”The Special One” a lovit din nou! Jose Mourinho i-a ironizat pe jurnaliști la ultima conferință de presă

La ultima conferință de presă, „The Special One” s-a certat cu jurnaliștii prezenți în sală deoarece lusitanul s-a simțit atacat constant de ei, de când a preluat-o pe AS Roma, vara trecută.

Încercând să umilească presa, Jose Mourinho a venit la conferința de presă cu un bilet pe care scria: „A doua întrebare va fi despre Zaniolo”. Și așa s-a întâmplat. Nocolo Zaniolo nu a fost pe teren în derby-ul cu Lazio, 3-0, și nu este în lot pentru duelul cu Sampdoria, zvonindu-se că este în conflict cu antrenorul portughez.

În momentul în care jurnaliștii l-au întrebat despre atacant, acesta a scos biletul și l-a prezentat tuturor celor prezenți în sală. Iar ulterior a explicat și situația lui Zaniolo.

„Zaniolo nu s-a antrenat cu noi pentru că s-a întors de la națională cu o problemă medicală și a fost primul care a spus că nu este disponibil. Acesta este adevărul, nu am altceva de spus. Tu ești obsedat să faci un caz din asta, dar nu e niciun caz.

Împotriva Lazio am adoptat o altă strategie și am câștigat. Nu te-am auzit niciodată întrebându-l pe Allegri de ce nu joacă Bernardeschi sau pe Inzaghi de ce îl ține rezervă pe Dzeko”, a spus Jose Mourinho, citat de Gazzetta dello Sport.

Jose Mourinho has many talents... but who knew predicting the future was one of them?

The @ASRomaEN coach had evidence to prove he knew a journalist's question would be about Nicolo Zaniolo! ???? pic.twitter.com/ufBuNnWIV6