Cu un prim 11 solid, Universitatea Craiova a avut o evoluție modestă la Sosnowiec. După 0-0 la pauză, Rakow a deschis scorul în minutul 47 prin Tomasz Pienko, iar la scurt timp oltenii au mai încasat o lovitură: Vladimir Screciu a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault. Polonezii au stabilit scorul final în minutul 80, prin Oskar Repka.

Bogdan Racovițan, după Rakow - Universitatea Craiova 2-0: "I-am dominat la capitolul intensitate"



La Rakow a fost integralist stoperul român Bogdan Racovițan (25 de ani). Fotbalistul crescut la Dijon a explicat după meci unde a considerat că s-a făcut diferența în duelul cu Universitatea Craiova.



"Mă bucur că am câștigat. Cred că a fost un meci bun din partea noastră. Am controlat meciul, a venit și cartonașul roșu, care sigur ne-a ajutat. Cred că merităm victoria. Per ansamblu i-am controlat bine.



Sunt fericit. Îmi pare rău pentru Craiova, dar sunt fericit pentru mine și pentru echipă. Am muncit mult să ajungem aici.



Tactica noastră n-a fost una specială. Am încercat să ne facem jocul ca de obicei, bazat mult pe un presing avansat, pe intensitate. Aici i-am dominat, la nivel de intensitate, de presing și n-au reușit să iasă cu mingea. E greu când te aperi mult să mai ai și energie pe faza ofensivă.



Sincer, nu știu dacă experiența a făcut diferența. Cu siguranță ne-a ajutat, poate s-a văzut și asta, dar cred că toată echipă merită în această seară", a spus Bogdan Racovițan, la Prima Sport.

Universitatea Craiova, în Conference League. Program și rezultate

Rakow - Universitatea Craiova 2-0 (Pienko 47', Repka 80')

Universitatea Craiova - Noah, 23 octombrie, 22:00

Rapid Viena - Universitatea Craiova, 6 noiembrie, 22:00

Universitatea Craiova - Mainz, 27 noiembrie, 19:45

Universitatea Craiova - Sparta Praga, 11 decembrie, 19:45

AEK Atena - Universitatea Craiova, 18 decembrie, 22:00

Clasamentul din Conference League după prima rundă

