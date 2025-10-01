Stoperul este complet refăcut după accidentarea gravă suferită și anunță că este pregătit să lupte pentru victorie într-un meci pe care îl consideră special.



Partida dintre Rakow și Universitatea Craiova se va disputa joi, 2 octombrie, de la ora 22:00, putând fi următiră în format LIVE TEXT pe SPORT.RO.



"E un prilej bun, sperăm să facem o figură bună"

Internaționalul român, cu patru selecții la prima reprezentativă, a subliniat importanța personală a acestei confruntări, motivată de faptul că îi cunoaște pe o parte dintre jucătorii Craiovei. Racovițan a insistat că se simte în formă maximă și vrea să demonstreze acest lucru pe teren.



"Pot să zic eu că e un meci mai special pentru mine, pentru că îi știu pe mai mulți din Craiova. Aici e o chestie de onoare, când o să-i văd nu vreau să fiu eu cel care a pierdut meciul direct. Mă bucur că am revenit după o așa accidentare gravă. Mă simt 100%, sunt pregătit, de la meci la meci mă simt mai bine din punct de vedere fizic. Pot să spun că sunt la 100%", a punctat Racovițan la conferința de presă.



Fundașul a avut și cuvinte de laudă pentru echipa din Bănie, dar a precizat că rezultatul final va depinde de prestația echipei sale.



"Craiova este o echipă foarte bună, am analizat-o. Dacă au ajuns până aici, e clar că au calitate. Contează cum jucăm noi, ăsta este focusul nostru. Obiectivul nostru este să trecem de grupă. Încep cu Craiova acasă, e un prilej bun, sperăm să facem o figură bună", a adăugat stoperul.

