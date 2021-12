Pentru onoare! Îndemnul lui Burcă înainte de CFR - Jablonec, joi de la 19:45, pe Pro X și VOYO

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Andrei Burcă, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că alături de colegii săi va încerca "să spele", în meciul cu Jablonec, parcursul slab al formaţiei pregătite de Dan Petrescu în Europa Conference League în acest sezon.

"E foarte dureros, am spus şi după înfrângerea de la Randers că nu a fost cel mai bun parcurs din Europa, deşi am avut aşteptări mari. Consider însă că este un meci important pentru noi, încercând să spălăm cât de cât faţa pe care am avut-o în această grupă, fiind pe ultimul loc, cu doar un punct. Mâine trebuie să intrăm la fel de determinaţi ca adversarul pentru a reuşi să scoatem un rezultat pozitiv.

Trebuie să ne ridicăm la pretenţiile competiţiei, pentru că nu am reuşit să atingem ceea ce ne-am propus în această grupă. Am plecat cu speranţa că putem termina cel puţin pe locul doi, însă acum trebuie să obţinem cel puţin o victorie, să demonstrăm că celelalte meciuri au fost o întâmplare", a declarat Burcă.

El consideră că un meci bun în ultima etapă a Grupei D a competiţiei europene ar putea da speranţă suporterilor pentru sezonul viitor.

"Prima şi ultima impresie contează mereu în fotbal şi este important să câştigăm mâine seară, sau să nu pierdem, să facem un joc pozitiv, pentru a da speranţă suporterilor că suntem pe un trend ascendent. Nu ne-am ridicat la pretenţiile competiţiei, însă sperăm să reuşim mai multe în campionat şi să fim din nou campioni pentru a reuşi să ne propunem mai mult în sezonul următor", a mai spus Burcă.

CFR Cluj a pierdut orice şansă de a se califica în faza următoare a Europa Conference League, aflându-se după 5 meciuri pe ultimul loc în Grupa D, cu un singur punct. Ierarhia este condusă de Alkmaar, cu 11 puncte, urmată de Randers (7 puncte) şi Jablonec (6 puncte).

În ultima etapă a grupei, CFR Cluj va întâlni formaţia cehă Jablonec, joi, de la ora 19:45, pe teren propriu. Agerpres