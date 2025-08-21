Mihai Rotaru nu s-a ferit după victoria cu Bașakșehir: „Toată lumea concentrată acolo!”

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în fața lui Bașakșehir.

Universitatea Craiova a câștigat cu 2-1 în fața lui Bașakșehir, într-un meci din turul play-off-ului din Conference League. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Mihai Rotaru a scos în evidență faptul că echipa care va merge în faza ligii din Conference League se va decide la Craiova, pe stadionul Oblemenco.

Patronul oltenilor a subliniat că au fost foarte mari emoții în tabăra craiovenilor pentru acest duel.

„A fost un meci de calificare în faza ligii, foarte greu. Un rezultat bun, dar totul se joacă pe Oblemenco. Faptul că jucăm acasă ne da șansa noastră. Toată lumea concentrată la meciul cu Petrolul, acum!

Nu mă mai întrebați cu emoțiile! Doar cu echipa a doua nu avem emoții, atunci când jucăm în Cupa României. Nu că avem emoții, suntem îmbibați de emoții! Așa e în fotbal”, a spus Mihai Rotaru la Digi Sport.

Partida retur a Universității Craiova cu Bașakșehir va avea loc la Craiova, joi, pe 28 august, în timp ce duelul cu Petrolul va fi duminică, pe 24 august, de la 18:30.

