Gigi Becali taie în carne vie după eliminarea FCSB-ului din Conference League: „Nu sunt prostul proștilor să dau 2 milioane de euro pe an!” 

FCSB a remizat cu Anderlecht, 2-2, în penultima runda din grupele UEFA Conference League, în direct pe PRO Arena și VOYO. Iar la acest scor, roș-albaștrii au părăsit matematic competiția.

Gigi Becali taie finanțarea de la academie

La finalul meciului, Gigi Becali (64 ani) a mărturisit că nu este încântat de jocul echipei și că FCSB trebuia să o învingă pe Anderlecht. De asemenea, omul de afaceri a hotărât să reducă grupele de copii și juniori de la academie, de la 12 la 6, și să-și retragă jucătorii de la Unirea Constanța, pentru a reduce cheltuielile.

„Strategia mea este că din iarnă să se desființează echipa de la Unirea Constanța că noi suntem proștii care dăm 30-40.000 de euro pe lună. Treaba lor ce fac, eu îmi iau jucătorii de acolo. Iar din 12 grupe de la academie o să rămână 6. Să facă Hagi academie frumoasă. Cât zice regulantul? 5 grupe, 5 grupe facem! 1,5 milioane de euro pe an la academie.

Am zis: 'Băi, arătați-mi un jucător, unul!' Că a fost unul Niță. Unde sunt, mă? Pentru ce dau 1,5 milioane de euro pe an la academie, că nu sunt prostul proștilor să dau 500.000 de euro la altă echipă și 1,5 milioane de euro pe an la academie. Ce, am înnebunit să dau 2 milioane de euro pe an?”, a declarat Gigi Becali la DigiSport.