FCSB nu a putut s-o învingă pe formația belgiană pe Arena Națională. Elevii lui Nicolae Dică au obținut un rezultat de egalitate și și-au revendicat a treia poziție în grupa din Conference League.

După meci, Andrei Cordea a vorbit despre evoluția FCSB-ului și a evidențiat faptul că portarul lui Anderlecht l-a faultat pe Joyskim Dawa, iar arbitrul ar fi trebuit să dicteze lovitură de la unsprezece metri.

Cordea: „Mai avea puțin și îl dădea cu capul de pământ”

„Au încercat și ei să controleze meciul, dar cred că am făcut o partidă bună. Am avut o ocazie bună prin mine, trebuia să șutez la poartă, aș fi avut mai multe șanse să înscriu. Din păcate am ratat.

Când jucăm la București, este foarte greu să ne bată cineva. Am făcut o figură frumoasă în Europa. Acum, trebuie să ne focusăm mult pentru meciul cu Craiova, să revenim și în campionat.

Avem puține puncte în campionat și trebuie să câștigăm și acolo. Jucătorii care au intrat astăzi au făcut o treabă foarte bună. Mă bucur că au intrat bine și că n-am pierdut.

Din câte am înțeles și eu, a fost penalty la faza cu Dawa (n.r. fără să vadă reluări). Mai avea puțin și îl dădea cu capul de pământ. (n.r. după ce a văzut faza cu Dawa) E penalty clar.

Este cea mai puternică grupă din Conference League, bineînțeles, și noi suntem o echipă valoroasă și îmi doresc din suflet să mergem mai departe.

Da, a fost, ne-a urat de bine, a spus lucruri frumoase, ne-a motivat și îi mulțumesc, pentru că a fost alături de noi.”, au fost cuvintele lui Andrei Cordea la finalul meciului.

FCSB - Anderlecht 0-0

După acest rezultat de egalitate, FCSB se află pe a treia poziție cu un punct în două meciuri, în timp ce Anderlecht se situează pe a doua poziție, cu patru puncte în două partide.

În următoarea confruntare, FCSB se va întâlni cu Universitatea Craiova (18.09.2022, ora 21:30) și FC Argeș (01.10.2022, ora 18:00), în timp ce Anderlecht se va întâlni cu Kortjrik (18.09.2022, ora 22:00) și cu Charleroi (02.10.2022, ora 14:30).