Oltenii s-au deplasat la Sarajevo pentru prima manșă din cel de-al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League. Bosniacii au învins-o însă pe Universitatea Craiova cu 2-1 pe un stadion sufocat de suporteri.



Fanii Craiovei îl pun la colț pe Mirel Rădoi: ”Vedem doar regres! Ești dispus să schimbi ceva?”



După eșecul de la Sarajevo, fanii Universității Craiova, prin intermediul paginii de Facebook a suporterilor ”Uniți pentru Știința” și-au spus oful cu privire la performanța echipei sub comanda lui Mirel Rădoi.



Fanii susțin că echipa arată din ce în ce mai rău și nu înțeleg anumite decizii pe care Mirel Rădoi le-a luat. Spre exemplu, fanii consideră că Tudor Băluță ar fi trebuit schimbat în meciul de la Sarajevo, în timp ce Rădoi l-a lăsat integralist.



”Final de meci la Sarajevo: 2-1 pentru gazde. Un meci care lasă un gust amar, nu doar prin rezultat, ci prin ceea ce vedem că devine Universitatea Craiova sub comanda lui Rădoi.

Am fost printre cei care l-au apărat pe Rădoi. Am avut răbdare, am spus că e nevoie de timp, că are o viziune, că încearcă să construiască ceva diferit. Dar ce-am văzut azi… ne-a trezit brutal la realitate. A fost haos. Fără idei, fără verticalitate, fără reacție.

Romanchuk ne-a adus speranța cu un gol fabulos, dar în rest n-am contat. Cretu ratează o ocazie rarisimă, cu poarta jumate goală, iar jocul colectiv e dezarticulat complet. S-a jucat la întâmplare, cu improvizații neînțelese și o lentoare care doare.

Isenko a avut intervenții importante, a ținut echipa în meci cât a putut. Da, a ieșit slab la centrarea de la golul doi, știm că acolo are probleme, dar nu el e problema. Problema e că nu avem o idee clară de joc, o identitate, o direcție.

Și poate cel mai greu de înțeles e fix ce se întâmplă cu deciziile lui Rădoi. Cum poți să-l ții pe Baluta 90 de minute când e clar că nu mai poate nici fizic, nici mental? Cum să insiști pe improvizații ca Ndong pe dreapta când ai soluții mai naturale pe bancă?

Noi chiar am crezut că Rădoi va face pasul în față cu echipa asta. Dar în loc să vedem progres, vedem regres. Iar înfrângerea de azi doare mai mult decât scorul pentru că vedem o echipă pierdută și un staff tehnic care pare că nu mai controlează nimic.

Nu cerem nicio demisie, dar e momentul ca Rădoi să se uite sincer în oglindă și să decidă dacă e dispus să schimbe ceva cu adevărat. Altfel, ne mințim singuri, iar echipa se afundă din ce în ce mai rău”, a scris Uniți pentru Știința.