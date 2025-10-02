Samsunspor, ocupanta locului 3 în precedenta ediție de campionat din Turcia, a plecat cu toate cele trei puncte din capitala Poloniei după un gol marcat de Anthony Musaba încă din minutul 10.

Edi Iordănescu, eșec cu Legia în Conference League și critici dure pentru primul 11 ales



Statisticile oficiale arată o posesie superioară a Legiei și o dominare pe faza ofensivă. Totuși, elevii lui Edi Iordănescu au trimis doar două șuturi pe spațiul porții și au debutat cu stângul în Conference League.



În Polonia, Edi Iordănescu a fost criticat dur pentru echipa de start aleasă: a efectuat nu mai puțin de 10 schimbări în echipa de start față de ultimul meci de campionat, preferând să menajeze titularii pentru duelul de duminică din campionat împotriva liderului Gornik Zabrze.



"Legia, echipă șocantă trimisă în teren pentru meciul cu Samsunspor! Iordănescu a surprins pe toată lumea", au titrat jurnaliștii polonezi de la Meczyki.



"Cu un astfel de prim 11, Iordănescu își bate joc de ideea calificării în competițiile europene. Poți face astfel de schimbări, dar mai târziu, când adversarul va fi unul mediocru, nu în primul meci contra unei echipe decente", a spus și jurnalistul Szymon Janczyk, de la Weszlo.



Fostul internațional polonez Tomasz Hajto (52 de ani) a spus și el la Polsat Sport: "În mod normal, păstrezi măcar cei patru fundași și portarul. Nu poți să înlocuiești toată echipa. Nu poți să faci astfel de lucruri abracadabrante și să alegi primul 11 la întâmplare".

