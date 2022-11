"Directă" spre Dan Petrescu! Deși lotul lui Lazio valorează o sumă imensă, un italian are un mesaj neașteptat 

Campioana României s-a calificat în primăvara europeană, dar a avut ghinion la tragerea la sorți de la Nyon.

în primăvara europeană, dar a avut ghinion la tragerea la sorți de la Nyon. Formația lui Dan Petrescu s-a calificat în 16-imile Conference League, după ce a încheiat pe locul secund Grupa G, din care au mai făcut parte Sivasspor, Slavia Praga și FC Ballkani.

Italianul Renzo Rossi (61 de ani), fost colaborator al lui Cristiano Bergodi, e stabilit de mulți ani în România și știe tot ce se întâmplă în fotbalul din Superliga. Rossi și-a expus părerea despre dubla de foc care o așteaptă pe CFR, cu Lazio, în Conference League, așa cum sorții au decis luni, la tragerea de sorți de la Nyon.

Meciul tur se va disputa la Roma, pe 16 februarie 2023, de la ora 22:00, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe 23 februarie, de la ora 19:45. Partidele vor fi transmise de PRO TV/PRO ARENA și LIVE pe VOYO.RO.

"Mergem pe surpriză!"

Renzo Rossi ia în calcul și o surpriză pe care o poate produce echipa lui Dan Petrescu, deși din punct de vedere al valorii loturilor gruparea italiană e net superioară.

"Va fi un meci greu, Lazio a câștigat cu Roma, am un prieten care lucrează cu Sarri, sunt fericiți că au bătut pe AS Roma. Mergem pe surpriză, poate, că CFR a bătut-o pe Roma în grupele Ligii Campionilor. Lazio e favorită, are prima șansă, dar cine știe.

Când erau echipe ca Vaslui, ca Timișoara, se critica, dar erau echipe foarte puternice, iar acum fotbalul românesc suferă. Sunt echipe cu probleme financiare, sunt jucători neplătiți", a declarat Renzo Rossi, potrivit Sport Total FM.

Lotul lui Lazio valorează peste 250 milioane de euro

Lazio se află pe locul trei în Serie A, iar în ultima etapă din campionat s-a impus cu scorul de 1-0, pe terenul rivalei AS Roma. Lazio a terminat pe poziția a treia în grupa de Europa League, sub Feyenoord și Midtjylland, dar deasupra lui Sturm Graz. Toate cele patru formații au avut câte opt puncte, iar departajarea s-a făcut la rezultatele directe și numărul de goluri marcate în deplasare.

Lazio are un lot care, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, valorează 254,85 milioane de euro, în timp ce ardelenii abia au atins suma de 29 milioane de euro, conform aceleiași surse.