În runda a 17-a din Superligă, CFR Cluj s-a impus fără probleme împotriva lui FCU Craiova, 3-1, și a urcat pe locul 3, cu 31 de puncte, la un punct în spatele Rapidului.

Adrian Mititelu este temător să angajeze un antrenor

Adrian Mititelu nu a numit un nou antrenor după plecarea lui Marius Croitoru, în urmă cu o lună, echipa fiind pregătită de cuplul Paul Răducan - Florin Drăgan. Iar, în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, finanțatorul oltenilor a mărturisit că nu mai este încrezător să angajeze un nou tehnician, după ultima experiență.

Singurul antrenor care s-a mulat pe viziunea celor de la FCU Craiova, după spusele lui Adrian Mititelu, a fost Adrian Mutu, care a plecat din Bănie după doar 11 meciuri.

„Zenga e un capitol închis. Nu vreau să mai reiau subiectul, nu-și are rostul să vorbim de o chestie care nu mai are nicio relevanță. Vă spun sincer, e o lipsă de încredere cu privire la angajarea unui antrenor. Echipa asta de la Mutu încoace nu a avut un antrenor adecvat. A trăit din valoarea jucătorilor și condiția fizică. De când a plecat Mutu nu am mai avut un antrenor care să fie pe calapodul acestei echipe.

Am discuții cu 2-3 persoane, dar este o indecizie. Iei un antrenor, îi dai echipa pe mână și nu știi ce face cu ea. Le pui întrebări cum vor să facă, ce au de gând să facă. Îi intreb: 'Domne, cum este echipa? Care este cauza?'. Când văd unii dintre ei ce tâmpenii spun, mă descurajează.

Sper ca în cel mai scurt timp să am curajul să angajez un antrenor. La ora aceasta îmi este teamă să angajez un antrenor. Croitoru a avut o libertate deplină. Stoican, Trică și Napoli au făcut ce au făcut pe aici... Eu eram în detenție și îmi era greu să comunic”, a declarat Adrian Mititelu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Adrian Mititelu l-a ofertat pe Vasile Miriuță

„Am avut ofertă foarte bună de la FCU Craiova, înainte de a-l pune pe Croitoru. Dar mă știți foarte bine, nu ies prin presă să-mi fac reclamă. Reclama mi-o fac aici la Baia Mare, la mine la echipă.

Am avut o ofertă clară pe masă foarte bună și am refuzat pentru că m-am înhămat la un proiect la Baia Mare, cu niște oameni minunați. Anul ăsta să rămânem în Divizia B și la anul să atacăm promovarea. Am avut și alte oferte, dar îmi doresc să rămân la Baia Mare și să facem performanță aici.

Nu m-ar interesa la ora actuală o ofertă. Poate pe viitor. Dar îmi doresc să reușesc la Baia Mare, să facem la mine acasă o echipă foarte puternică”, a declarat Vasile Miriuță la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.