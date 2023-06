Dezastru la Fiorentina, după ce a pierdut două finale în 14 zile: „Băieții sunt distruși!”

West Ham a câștigat trofeul UEFA Conference League, în direct pe PRO ARENA și VOYO. „Ciocănarii” au învins-o în finală pe Fiorentina, 2-1, golul victoriei fiind marcat de Jarrod Bowen (26 ani) în minutul 90. În timp ce celelalte două reușite le-au aparținut lui Said Benrahma (27 ani) și Giacomo Bonaventura (33 ani), în minutele 62 și 67.

Fiorentina a eșuat în doua finale în 14 zile

Eșecul din finala Conference League a fost greu de digerat pentru Fiorentina. Pe lângă faptul că a încasat golul victoriei în minutul 90, este a doua oară în 14 zile când gruparea de pe Artemio Franchi clachează în ultimul act al competiției. Pe 24 mai, Fiorentina a pierdut finala Cupei Italiei, 1-2, în fața lui Inter Milano.

Aceste două eșecuri, care au privat-o pe „Viola” de câștigarea unui trofeu, i-au afectat profund pe jucătorii lui Vincenzo Italiano. De altfei, antrenorul Fiorentinei a mărturisit că elevii săi au moralul la pământ după înfrângerea cu West Ham.

„Am pierdut două finale în care am jucat foarte bine şi este păcat. În seara asta, sincer, nu mi-am imaginat că se poate termina aşa. Am jucat bine, am avut ocazii, am egalat imediat după un penalty.. Am reacţionat, am avut o ocazie mare prin Mandragora. Apoi a venit o minge la mijloc, nu am făcut mişcarea corectă în apărare şi s-a terminat. Băieţii sunt distruşi”, a declarat Vincenzo Italiano la finalul meciului.