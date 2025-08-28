Returul play-off-ului Conference League dintre Universitatea Craiova și echipa turcă Basaksehir se dispută azi, pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, de la ora 20:30. Suporterii au luat cu asalt “centralul din Bănie”, după ce favoriții lor au reușit o surpriză la Istanbul în prima manșă, câștigând cu 2-1.



Golurile “alb-albaștrilor” au fost marcate de Cicâldau și Mora.



După 1990, Craiova nu a mai ajuns niciodată într-o fază a grupelor europene.



Echipe probabile:



Universitatea Craiova:

Isenko – Badelj, Screciu, Romanchuk – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram (?) Al Hamlawi



Istanbul Basaksehir:

Babacan – Bulut, Opoku, Ba, Operi – Ozdemir – Turuc, Crespo, Beyaz, Shomurodov – Da Costa



Mirel Rădoi are emoții mari în privința stării de sănătate a lui Baiaram, care nu s-a antrenat deloc, și este incert pentru diseară.



La casele de pariuri, Basaksehir este ușor favorită la victorie, cu o cotă de 2.40.



Craiova are o cotă de 2.80 la victorie.



Egalul, rezultat care ar califica echipa din Oltenia, are o cotă de 3.40.



La calificare, Craiova este favorită certă, cu o cotă de 1.37



Basaksehir are 2.90 la calificare.



Craiova se califică în prelungiri, cotă 11.00



Basaksehir se califică în prelungiri, cotă 11.00



Craiova se califică după loviturile de departajare, cotă 13.00



Basaksehir se califică după loviturile de departajare, cotă 13.00



Daniel Schlager din Germania va conduce partida din Bănie, arbitru care acordă în medie 4,28 cartonașe galbene pe meci, și 0,19 roșii.



Sugestia Sport.ro: Craiova se califică.

