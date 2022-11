Cine să-l oprească pe Dan Petrescu? ”Sper să ajungem în finală sau în semifinale”

Entuziasmat, Dan Petrescu a spus la conferința de presă că se gândește să ajungă cât mai departe în această competiție, performanță care ar aduce sume importante de bani în conturile clubului din partea celor de la UEFA.

Pe lângă banii încasați pentru victoriile din grupe și calificarea în primăvara europeană, CFR Cluj mai poate ”visa” și la sumele din partea UEFA pentru calificările în următoarele faze eliminatorii. De exemplu, dacă se va califica în optimi, CFR Cluj poate încasa încă 600.000 de euro, iar dacă va ajunge în sferturi, în conturile ardelenilor va intra încă un milion de euro!

Dan Petrescu: ”Sper să ajungem în finală sau în semifinale”

„Acum o să încerc să mergem cât mai departe în această competiţie, 100%. Indiferent ce adversari vor veni, sunt convins că sunt adversari de top. Dar dacă tot am ajuns acolo, trebuie să încercăm să ajungem cât mai departe. Exact cum am făcut cu Sevilla, când am pierdut doar din cauza golului din deplasare.

Sper să ajungem în finală sau în semifinale. Orice este posibil acum, mai ales că s-a format un grup bun, sper să facem rezultate. Dar Europa gata, o lăsăm, trebuie să ne concentrăm la campionat şi la Cupă.

De ce să nu încercăm? Noi vom încerca să ajungem cât mai sus. Dacă cu Sevilla am jucat de la egal la egal şi după au câştigat Europa League… nu vrem să ne facem de râs, dar sper să nu cădem cu nu ştiu cine. Măcar să avem o şansă”, a declarat Dan Petrescu la conferinţa de presă.

VIDEO - Dan Petrescu, în exclusivitate pentru PRO TV

CFR Cluj s-a calificat în 16-imile Conference League

Obligată să câștige pentru a-și asigura calificarea, CFR Cluj și-a îndeplinit obiectivul: victorie cu 1-0 contra lui FC Ballkani grație golului reușit de Nana Boateng în minutul 17. Trupa lui Dan Petrescu a terminat grupa cu 10 puncte, pe locul secund, la o lungime în spatele liderului Sivasspor, dar peste Slavia Praga (8p) și FC Ballkani (4p).

Astfel, CFR Cluj își va continua aventura europeană. Campioana României va merge în 16-imile Conference League, fază denumită și play-off pentru optimi. Aici, formația antrenată de Dan Petrescu va întâlni o formație care a încheiat pe locul 3 în grupele din Europa League.