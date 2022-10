Belgienii i-au făcut portretul lui Gigi Becali: "Rasist, homofob și misogin. I-a luat locul lui Iisus"

Het Laatste Nieuws scrie despre "numeroasele moduri în care poate fi descris George 'Gigi' Becali: fiu de cioban, politician, milionar, dar și rasist, homofob și misogin".

Belgienii i-au făcut portretul lui Gigi Becali

Ziarul belgian amintește despre mai multe episoade controversate în care a fost implicat Gigi Becali: cel din 2010, când l-a dat afară pe polonezul Rafal Grzelak pentru că era chel, cel referitor la vaccinarea împotriva COVID-19 sau cel în care a anunțat că se retrage din fotbal dacă UEFA îi va impune să aibă echipă de fotbal feminin.

"Mijlocașul Rafal Grzelak a fost dat afară în 2010 pentru că era chel. 'Ai văzut vreodată un chel care să poarte numărul 10? Nu, pentru că jucătorul chel nu poate să joace fotbal bine'", scriu belgienii, care atașează și declarația lui Gigi Becali de la acel moment.

Alte episoade cu Gigi Becali în prim-plan sau declarații preluate de belgieni:

"Dacă UEFA îmi impune să am echipă de fotbal feminin, mă opresc. Cum să joace o femeie fotbal?" - Gigi Becali

"Și-a acuzat unii jucători că fac sex prea des cu soțiile lor, iar asta ar fi cauzat forma slabă e echipei"

"A numit un prezentator TV 'maimuță', iar în perioada în care era implicat în politică a vrut să trimită comunitatea LGBT în ghetouri pentru "a nu fi deranjat de nimeni". Asta i-a adus titlul ironic de "homofobul anului".

După ultimul episod menționat, belgienii concluzionează: "Nu vă așteptați să auziți vreodată melodia 'We Are The Champions', de la Queen, pe stadionul lui FCSB. Freddy Mercury era gay, iar patronul a interzis asta".

În final, HLN abordează subiectul "operelor de artă" ale lui Gigi Becali: "Cina cea de Taină atârnă pe un perete al vilei sale. Nu versiunea lui Leonardo da Vinci, ci una în care Becali i-a luat locul lui Iisus, iar echipa și antrenorul sunt cei Doisprezece Apostoli. "Cadou", susține el, deși nu ar fi surprinzător dacă ar fi propia sa invenție, nu?"