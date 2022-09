Meciurile din Conference League sunt transmise în direct de Pro TV, Pro Arena și VOYO.

Florinel Coman, căpitanul FCSB-ului, arată cum trebuie să vorbească un lider de echipă.

Extrema roș-albaștrilor a vorbit la conferința de presă de la Londra despre mai multe subiecte. A răspuns calm, echilibrat și a evidențiat ceea ce e esențial în sportul de azi: factorul mental.

Florinel Coman, mesaj de luptă

Coman susține că elevii lui Nicolae Dică și-au ridicat nivelul din punct de vedere psihic înaintea partidei cu West Ham, reprezentanta celui mai puternic campionat din lume.

Internaționalul cotat la 3 milioane de euro lasă de înțeles că FCSB nu va face antijoc în partida de pe London Stadium și aprinde o scânteie a speranței prin discursul său.

"Un meci greu cu o echipă din cel mai puternic campionat. N-am venit aici în vacanță, am venit să facem un meci foarte bun și să obținem un rezultat pozitiv. Presiune există. Jucăm în Europa și va exista tot timpul presiune la acest club, dar să fie presiune pozitivă. Un meci frumos, pe un stadion frumos, totul depinde doar de noi și cred că putem să optăm la un rezultat foarte bun.

Nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar îl avem pe Nic (n.r.: Nicolae Dică) lângă noi, care a jucat la nivel foarte înalt și cred că mâine vom ajunge la ora meciului din punct de vedere mental pentru a face un meci foarte bun. Nu ne sperie cota jucătorilor de la West Ham, chiar nu.

Coman, cu capul sus: "Nu am venit în vacanță"

E o grupă foarte grea pentru noi, dar e un plus. Ne vedem valoarea, jucăm cu echipe puternice, iar obiectivul e să încercăm să jucăm fotbal cu oricine. Sunt mai bine cotați decât noi, e normal, joacă în Premier League. Ce pot să spun? Dar nu am venit aici în vacanță, ci să facem un meci bun, am venit să jucăm fotbal. De aceea suntem aici, d-aia ne-am apucat de fotbal, ca să jucăm meciurile astea în Europa", a declarat Florinel Coman, la conferința de presă susținută miercuri seara, la Londra.