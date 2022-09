Dan Petrescu, precaut înaintea confruntării cu FC Balkani: "În grupa noastră nu există echipe mici"

La conferința de presă dinaintea confruntării din Kosovo, Dan Petrescu a vorbit despre meciul pe care urmează să-l joace echipa sa.

"Orice echipă care intră pe teren vrea să câștige. Nu cred că există în grupele europene vreo echipă care să nu vrea să câștige. Nu poți să ajungi aici dacă nu ai valoare. În grupa noastră nu există echipe mici sau echipe mari, este o grupă echilibrată. Fanii, entuziasmul, felul în care joacă mă fac să cred că va fi un meci foarte greu. Am urmărit mai multe meciuri, mi-a plăcut ce am văzut. Adversarul va da tot ce are mai bun, șansele sunt 50-50.

Manea e accidentat, sunt niște probleme și la Petrila. Noile achiziții încă nu știu dacă sunt pregătite pentru meciuri de asemenea importanță, trebuie să așteptăm puțin", a declarat Dan Petrescu.

Parcursul european al lui CFR Cluj, în acest sezon

CFR Cluj și-a început parcursul european în primul tur preliminar din Champions League, cu Pyunik Erevan. Formația dirijată de Dan Petrescu a fost eliminată cu 2-3 la general și a continuat cu turul al doilea din Conference League.

În acest sens, ardelenii au trecut de Inter Escaldes lejer cu 4-1 la general și au continuat lupta cu Soligorsk în turul al treilea preliminar. CFR Cluj a învins gruparea din Belarus la limită cu 1-0 în Gruia.

În play-off-ul Conference League, trupa lui Dan Petrescu s-a întâlnit cu slovenii de la Maribor. Primul meci din dubla manșă a fost în deplasare, iar clujenii nici nu au marcat gol și nici nu au încasat.

Returul a contat pe deplin și a contat cel mai mult pentru CFR Cluj. Ardelenii s-au impus într-un final de vis, când Lovro Cvek a reușit să se impunî pe tabela de marcaj în minutul 90 cu o reușită de excepție.

CFR a picat, astfel, cu FC Ballkani, Sivasspor și Slavia Praga în grupele Conference League, în urma tragerii la sorți.