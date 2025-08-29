Turcii au început mai bine partida din Bănie. Selke a deschis scorul după doar șapte minute, însă Alexandru Cicâldău a restabilit egalitatea în minutul 9. Universitatea Craiova a trecut în avantaj în minutul 27, după golul marcat de Ștefan Baiaram, iar Nsimba a stabilit scorul final în minutul 81, la scurt timp după ce Bașakșehir a rămas în zece jucători, după eliminarea lui Operi.

Cagdas Atan: ”Am trecut de o echipă mai puternică și am fost eliminați de o echipă mai slabă!”

Cagdas Atan, antrenorul celor de la Bașakșehir, a avut un comentariu dur la adresa oltenilor, după ce echipa sa a fost eliminate din competițiile europene. Atan a făcut referire la norvegienii de la Viking, echipa pe care Bașakșehir a eliminat-o în turul trei preliminar Conference League.

Tehnicianul a transmis că Universitatea Craiova este o echipă mai slabă decât Viking, asta în condițiile în care formația antrenată de Mirel Rădoi s-a impus în ambele meciuri.

”Din păcate, am trecut de o echipă mai puternică (n.r. Viking) și am fost eliminați de o echipă mai slabă.

Am avut un început de vis. Am început foarte bine cu golul marcat dintr-o fază fixă. Așa cum am subliniat înainte de meci, am fost depășiți rapid în situații unu-la-unu.

Într-o astfel de atmosferă tensionată, aceste probleme sunt pedepsite cu goluri. Într-adevăr, cele două goluri au fost la fel. Am dominat meciul în repriza a doua cu atacurile noastre până la cartonașul roșu. După aceea, jocul s-a terminat pentru noi.

Nuno Da Costa s-a accidentat după ce a intrat pe teren. A trebuit să jucăm în nouă oameni. Felicit Universitatea Craiova și le doresc succes în UEFA Conference League. Ca să fim din nou aici, trebuie să ne întoarcem în campionat”, a spus Cagdas Atan.

