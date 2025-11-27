Alex Mitriță și-a făcut apariția pe ”Oblemenco” și a rostit doar două cuvinte înainte de Craiova - Mainz

Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Ion Oblemenco” joi seară, în cadrul etapei #4 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League. În jur de 22.000 de spectatori vor fi prezenți la mult așteptatul meci al oltenilor.

Alexandru Mitriță (30 de ani), care a plecat de a Craiova în vară la Zhejiang FC în China, a fost surprins de reprezentanții mass-media pătrunzând în interiorul arenei din Bănie.



”Un scor?”, l-a întrebat corespondentul Pro TV pe Mitriță, care s-a limitat să spună doar: ”Să câștigăm, să câștigăm!”, fără să dea mai multe informații.



Patru milioane de euro este cota lui Mitriță, care are contract cu chinezii până la sfârșitul lui 2026. Opt goluri și șapte assist-uri în 16 meciuri are fostul internațional român pentru Zhejiang în sezonul din China.



Universitatea Craiova vine după victoria din campionat, scor 2-1, cu FC Argeș și după succesul din Conference League, 1-0 cu Rapid Vinea.



Oltenii se află pe locul 20 în clasamentul fazei ligii din Conference League, în timp ce în campionat sunt pe poziția a treia.



De cealaltă parte, Mainz se află pe poziția a treia din Conference League și au maximum de puncte din primele trei partide, ultima victorie fiind 2-1 cu Fiorentina.



Echipa lui Bo Henriksen se află pe locul 17 în Bundesliga și are doar șase puncte adunate din 11 etape și vine după remiza, 1-1 cu Hoffenheim.

