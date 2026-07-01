Pe platoul FOX, unde lucrează ca expert, fostul jucător al PSG a lăudat Les Bleus, în special despre priceperea lor ofensivă.

„Am spus-o înainte de meci, nu am văzut încă nici cea mai mică slăbiciune la această echipă franceză”, a observat fostul jucător al PSG.

Zlatan Ibrahimovic, impresionat de naționala Franței

„Fiecare dintre atacanţii lor poate câştiga meciul. Au jucat un meci foarte bun astăzi. Olise nu a marcat, dar are o viziune pe care Dembélé şi Mbappé nu o au; vede oportunităţi de joc pe care ei nu le au, chiar dacă au calităţi diferite. Vom vedea cât de departe poate ajunge Franţa, dar este înfricoşător.”

În top 5 mondial, trei jucători francezi, conform lui Zlatan: „Dintre cei mai buni cinci jucători din lume, trei sunt în acest atac”, spune Zlatan Ibrahimovic, potrivit News.ro.

„Dembélé, Olise şi Mbappé. Pentru ceilalţi doi, i-ai putea adăuga pe Haaland şi Yamal; Messi este într-o altă ligă. Dar trei sunt în acest atac! Şi nu e uşor să creezi o astfel de combinaţie.

De exemplu, când PSG îi avea pe Mbappé, Messi şi Neymar, nu era 100% eficient. Dar aceşti tipi nu au ego-ul să-şi facă griji despre cine e numărul unu. Şi fac şi munca fără minge, ceea ce e şi mai important. Pentru că ştim ce pot face cu mingea. Pot decide singuri jocul, toţi. E foarte tare”.

Reprezentativa Franţei s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, după ce a dispus fără drept de apel de selecţionata Suediei, într-un meci în care Kylian Mbappe a marcat de două ori.

Kylian Mbappe a marcat în minutele 45 şi 75, iar Bradley Barcola a punctat în minutul 53.