Parma e bună de plată! Cât trebuie să plătească după ce l-a îmbrăcat pe Gianluigi Buffon în Superman

Clubul la care evoluează și Dennis Man a anunțat revenirea lui Buffon la Parma după 20 de ani prin intermediul unui video în care goalkeeper-ul este îmbrăcat cu un tricou pe care apare emblema lui Superman.

Totuși, Parma a scăpat din vedere că drepturile asupra simbolurilor respective aparțin companiei americane Warner Bros Entertainment și le-a folosit în videoclipul de prezentare al lui Gianluigi Buffon fără a avea autorizația necesară, scrie Gazzetta dello Sport.

La aproape un an de la momentul prezentării lui Gianluigi Buffon, Parma și Warner Bros Entertainment au ajuns la un acord pentru soluționarea litigiului, iar clubul italian a acceptat să plătească gigantului american suma de 15.000 de euro, notează sursa citată.

Buffon's nickname Superman is so apt man. Juventus is like a metropolis which regularly needs its hero to save it. Idc what people think but maybe the man is needed one more time?? pic.twitter.com/THKiwZWDb5