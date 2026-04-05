Naționala Olandei a pierdut un jucător important pentru Cupa Mondială din vară, găzduită de SUA, Canada și Mexic.

Jerdy Schouten (29 de ani), căpitanul campioanei PSV Eindhoven, a suferit o accidentare gravă, sâmbătă, în meciul de campionat cu Utrecht, scor 4-3.

La o zi distanță, Schouten a fost diagnosticat cu ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate, iar PSV Eindhoven a anunțat că mijlocașul central va fi supus curând unei intervenții chirurgicale.

Schouten s-a accidentat în a doua repriză a meciului cu Utrecht, după o ciocnire cu Yoann Cathline.

"Am simțit imediat că ceva e în neregulă. Mai aveam o mică speranță că nu e foarte rău, însă se pare că nu va fi cazul. Este o mare lovitură încasată de mine acum, însă o voi depăși rapid. Urmează lucruri mărețe pentru PSV și voi face tot ce e posibil să fiu implicat", a spus Schouten, pentru site-ul clubului.

Jerdy Schouten tocmai se întorsese la PSV Eindhoven după ce jucase în ambele amicale ale Olandei din martie, cu Norvegia (2-1) și Ecuador (1-1). Din cauza accidentării, mijlocașul nu va fi apt pentru Cupa Mondială din această vară.

Schouten va sărbători însă câștigarea titlului de campion cu PSV. Echipa la care joacă și Dennis Man este pe cale să își asigure trofeul din punct de vedere matematic.

Jerdy Schouten (17 meciuri la naționala Olandei) a fost titular la echipa națională în toate meciurile de la EURO 2024, inclusiv contra României (3-0), în faza optimilor de finală.

