Jerdy Schouten (29 de ani), căpitanul campioanei PSV Eindhoven, a suferit o accidentare gravă, sâmbătă, în meciul de campionat cu Utrecht, scor 4-3.

Jerdy Schouten nu va putea fi în lotul Olandei la CM 2026

La o zi distanță, Schouten a fost diagnosticat cu ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate, iar PSV Eindhoven a anunțat că mijlocașul central va fi supus curând unei intervenții chirurgicale.

Schouten s-a accidentat în a doua repriză a meciului cu Utrecht, după o ciocnire cu Yoann Cathline.

"Am simțit imediat că ceva e în neregulă. Mai aveam o mică speranță că nu e foarte rău, însă se pare că nu va fi cazul. Este o mare lovitură încasată de mine acum, însă o voi depăși rapid. Urmează lucruri mărețe pentru PSV și voi face tot ce e posibil să fiu implicat", a spus Schouten, pentru site-ul clubului.