Italia, Turcia, Danemarca și Ucraina sunt posibilele adversare ale României, iar tragerea la sorți este programată joi, la ora 14:00.

Fostul elev al lui Mircea Lucescu, verdict clar: ”Sper să nu picăm cu Irlanda de Nord!”

Fostul internațional cu 26 de meciuri la naționala Turciei, Tumer Metin, jucător trecut pe la formații precum Beșiktaș sau Fenerbahce, a analizat posibilii adversari ai turcilor de la barajul pentru Cupa Mondială din luna martie.

Adversara Turciei se va alege între România, Suedia, Macedonia de Nord și Irlanda de Nord.

Fost elev al lui Mircea Lucescu la Beșiktaș, Metin nu a menționat nimic despre România, însă a precizat: ”Sper să nu picăm cu Irlanda de Nord, îmi doresc să vină Macedonia”, a spus Metin.

Nici specialistul Sinan Yılmaz nu își dorește ca Turcia să joace împotriva Suediei sau a Irlandei de Nord la baraj. Și Yilmaz, la fel ca Metin, a mărturisit că așteaptă un meci cu Macedonia de Nord: "Nici eu nu vreau să jucăm împotriva Suediei sau a Irlandei de Nord. Țările nordice ne pun probleme. Aș prefera să jucăm contra Macedoniei de Nord".

