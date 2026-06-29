Ricardo Carvalho, antrenorul secund al echipei naţionale a Portugaliei, este în doliu. El va reveni în ţară după ce tatăl său a decedat duminică seara, scrie News.ro.
Ricardo Carvalho (48 de ani) a aflat luni dimineaţă că tatăl său, în vârstă de 69 de ani, a decedat.
Carvalho, care este secundul lui Roberto Martinez la naţionala lusitană, a rămas la antrenamentul de dimineaţă al portughezilor, dar este aşteptat să se întoarcă în ţară, în cursul zilei de luni, pentru a participa la înmormântare.
Federaţia Portugheză de Fotbal nu a specificat încă dacă Ricardo Carvalho va reveni la echipă pentru meciul din şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale, dintre Portugalia şi Croaţia.
Lotul Portugaliei pentru Campionatul Mondial:
- Portari: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)
- Fundași: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica)
- Milocași: Ruben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Maiorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
- Atacanți: Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)