Ricardo Carvalho, antrenorul secund al echipei naţionale a Portugaliei, este în doliu. El va reveni în ţară după ce tatăl său a decedat duminică seara, scrie News.ro.

Ricardo Carvalho (48 de ani) a aflat luni dimineaţă că tatăl său, în vârstă de 69 de ani, a decedat.

Carvalho, care este secundul lui Roberto Martinez la naţionala lusitană, a rămas la antrenamentul de dimineaţă al portughezilor, dar este aşteptat să se întoarcă în ţară, în cursul zilei de luni, pentru a participa la înmormântare.

Federaţia Portugheză de Fotbal nu a specificat încă dacă Ricardo Carvalho va reveni la echipă pentru meciul din şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale, dintre Portugalia şi Croaţia.

Lotul Portugaliei pentru Campionatul Mondial: