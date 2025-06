Cosmin Olăroiu a încheiat seria meciurilor de calificare pentru Mondiale din grupa A. Partea proastă: naționala Emiratelor a ratat primele două locuri, cele care au asigurat prezența la turneul final. Vestea bună: visul calificării la Mondiale rămâne în viață pentru reprezentativa arabă.

Încă din momentul instalării sale, în funcția de selecționer, în luna aprilie, Oli a avertizat că misiunea sa va fi foarte dificilă. Iar asta pentru că sub comanda predecesorului său, Paulo Bento, naționala Emiratelor a jucat opt din cele zece partide din grupa A și și-a redus drastic șansele la primele două locuri.

Olăroiu: „Am preferat să nu risc, gândindu-mă la meciurile din octombrie“

Firește, în doar două săptămâni cât a fost selecționer, Oli n-a reușit să facă vreun miracol. Iar rezultatele din iunie, 0-0 cu Uzbekistan acasă și 1-1 cu Kârgâstan în deplasare, au trimis naționala Emiratelor în următoarea fază a preliminariilor asiatice.

Aici, în luna octombrie, vor fi două grupe de câte trei echipe. Meciurile se vor juca pe teren neutru, în decurs de o săptămână. La final, prima clasată din fiecare grupă va obține calificarea la CM 2026. Emiratele Arabe Unite se va lupta pentru biletele pentru turneul final, alături de Qatar, Irak, Oman, Arabia Saudită și Indonezia.

Analizând debutul său, ca selecționer al Emiratelor, Cosmin Olăroiu a tras concluziile.

„După acest meci (n.r. – cu Kârgâstan), băieții ar fi meritat mai mult. Pentru moralul lor, în primul rând. Am avut, totuși, un feed-back bun din partea grupului, după aceste două săptămâni, în care am stat împreună. Dacă e să vorbesc strict de meciul cu Kârgâstan, per ansamblu, a fost o prestație bună pe un asemenea teren dificil, cu o echipă puternică, masivă din punct de vedere fizic. În plus, am și făcut șapte schimbări în echipa de start, față de partida cu Uzbekistan. Din cauza accidentărilor, dar și din cauza faptului că am avut niște jucători la un galben de suspendare. Și n-am vrut să risc să-i pierd pentru meciurile din luna octombrie (n.r. – când va fi miniturneul de calificare, care oferă încă două locuri pentru Asia la Cupa Mondială)“, a spus Oli.

Olăroiu: „Avem mulți jucători cu puține minute la cluburile lor“

Mai departe, tehnicianul de 56 de ani a făcut o „radiografie“ a lotului în care 12 jucători din cei 27 sunt naturalizați, cei mai mulți dintre ei fiind brazilieni.

„Ceea ce mă bucură e că am văzut mulți jucători cu determinare, cu spirit de sacrificiu, de luptă. Au jucat la capacitate maximă, inclusiv în acest meci cu Kârgâstan care nu mai avea miză pentru calificare directă. De acum, toată atenția noastră se îndreaptă spre ceea ce înseamnă pregătirea meciurilor decisive pentru calificare din luna octombrie“, a explicat Olăroiu.

El a dezvăluit cum au decurs discuțiile sale cu elevii săi, de când a preluat reprezentativa arabă.

„Când am ajuns selecționer, le-am spus jucătorilor așa: vreau să văd că jucați punând suflet. Arătați că vă pasă! În meciul cu Kârgâstan, când am luat golul de 1-1, în minutul 90+5, mulți dintre băieți, pur și simplu, au căzut pe teren. Ei bine, asta demonstrează că le pasă! Problema mea principală, ca selecționer, e că avem unii jucători care joacă mai multe minute la națională, comparativ cu echipele lor de club. Ceea ce nu poate fi un lucru bun. Speranța mea e că această situație se va schimba de acum până în octombrie. Avem nevoie ca ei să aibă cât mai multe minute la echipele lor de club. Cert e că toți sunt talentați și, într-adevăr, reprezintă cei mai buni jucători din Emirate“, a încheiat Olăroiu.

Așadar, acesta e optimist, deși misiunea sa e infernală! Dovadă și faptul că, în întreaga ei istorie, naționala Emiratelor a fost la un singur Mondial, cel din 1990, în Italia.