Cosmin Olăroiu a avut parte de un debut agonizant pe banca naționalei Emiratelor. Sport.ro a explicat că rezultatul de joi, 0-0 cu Uzbekistan la Abu-Dhabi, a fost cu atât mai amar cu cât, imediat după fluierul de final, adversarii au dat drumul la fiesta, sub ochii unor jucători descumpăniți ai gazdelor.

Chiar dacă arabii au ratat oportunitatea, de a se califica la Mondiale din grupa A – biletele au fost obținute de Iran și Uzbekistan – vestea bună e că visul atingerii turneului final rămâne în viață. Pentru că naționala Emiratelor va avansa în următoarea fază a preliminariilor asiatice, împreună cu Qatar, iar acolo se mai dau două bilete pentru CM 2026.

Olăroiu: „Le-am spus băieților să nu stea cu capetele plecate“

Chiar dacă a fost vizibil dezamăgit de rezultatul meciului cu Uzbekistan, selecționerul Cosmin Olăroiu a căutat să vadă jumătatea plină a paharului. Și a subliniat că meciul a fost unul bun pentru echipa sa, care rămâne în cărțile calificării la Cupa Mondială.

„Sunt momente în viață când trebuie să acceptăm realitatea. Viața nu e mereu dreaptă. Dar trebuie să continuăm, trebuie să credem (n.r – în calificarea la Mondiale). Vom continua să muncim, să credem în visul nostru și vom continua să luptăm. Le-am spus jucătorilor în vestiar să nu stea cu capetele plecate, pentru că meciul cu Uzbekistan a fost doar un pas în drumul nostru spre Mondiale. Drumul nu s-a încheiat, chiar dacă eram aproape (n.r. – de a obține calificarea directă din grupa A). Frustrarea de acum e doar pentru că am fost atât de aproape (n.r. – de victorie în meciul cu Uzbekistan). Dacă ei ar fi dominat, ar fi fost superiori, ar fi câștigat majoritatea duelurilor și ne-ar fi pus probleme majore, atunci am fi spus că trebuie să acceptăm rezultatul final. Dar diferența care a existat între cele două echipe a fost mult mai mică decât cea la care se aștepta lumea, înainte de meci“, a spus Cosmin Olăroiu.

Acesta s-a arătat convins că, pe măsură ce va avea mai mult timp pentru a lucra cu echipa națională – acum a avut la dispoziție mai puțin de două săptămâni – jocul va crește, în mod vizibil.

„Suntem dezamăgiți după acest egal, pentru că am fost foarte aproape de a câștiga, am avut mai multe ocazii, dar nu le-am fructificat. Nu spun că prestația noastră a fost una perfectă, dar am jucat bine. Și, firește, am observat că sunt mult aspecte pe care le putem îmbunătăți, pe viitor. Eu cred, cu tărie, că naționala Emiratelor va arăta mai bine, în următoarea etapă a preliminariilor asiatice“, a încheiat Oli.

Ce urmează pentru Olăroiu cu naționala Emiratelor?

În actuala fază a preliminariilor asiatice, naționala Emiratelor mai are un meci de jucat, în deplasare, cu Kârgâstan, pe 10 iunie.

Apoi, echipele de pe locurile 3 și 4, în grupele A, B și C, vor merge în etapa a 4-a a calificărilor. Cel mai probabil, acestea vor fi naționalele care vor continua lupta pentru ultimele două locuri directe, la CM 2026:

*Grupa A: Emiratele Arabe Unite și Qatar

*Grupa B: Irak și Oman

*Grupa C: Arabia Saudită și Indonezia

Aceste formații vor fi împărțite în două grupe de câte trei. Meciurile se vor juca pe teren neutru. La final, prima clasată din fiecare grupă va obține calificarea la CM 2026.

Până acum, din Asia s-au calificat la turneul final din Canada, Mexic și SUA următoarele echipe:

*Grupa A: Iran și Uzbekistan

*Grupa B: Coreea de Sud și Iordania

*Grupa C: Japonia

În grupa C, în proporție de 99%, Japonia va fi însoțită de Australia, după cum sport.ro a explicat aici.