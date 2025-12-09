Stadionul celor de la Beșiktaș este arena care va găzdui înfruntarea dintre România și Turcia. În cazul în care vor trece de turci, tricolorii vor juca finala barajului cu câștigătoarea meciului dintre Kosovo și Slovacia.

Daniel Pancu: ” A contat și faptul că suporterii lui Beșiktaș sunt numărul unu din punct de vedere al presiunii exercitate pe adversar!”

Daniel Pancu este considerat o legendă a clubului Beșiktaș, unde a petrecut patru ani, din 2002 până în 2006. Chiar dacă nu a apucat să joace pe stadionul celor de la Beșiktaș după ce a fost reconstruit, fostul mare atacant cunoaște foarte bine atmosfera care se creează acolo la meciurile importante.

Pancu spune că va fi o presiune uriașă asupra tricolorilor, însă este convins că experiența lui Mircea Lucescu își va spune cuvântul. Antrenorul celor de la CFR Cluj spune că România are șanse bune de calificare în finala barajului, chiar dacă diferența de valoare dintre cele două echipe nu este una de neglijat.

”E în centrul Istanbulului, tensiunea e aceeași în Turcia oriunde mergeai. Și dacă mergeai în partea aia spre Siria era la fel. Au ales un stadion de 40.000 de locuri. Probabil a contat și faptul că suporterii lui Beșiktaș, din punctul meu de vedere, sunt numărul unu din punct de vedere al presiunii exercitate pe adversar. Asta a contact foarte mult cred eu.

Am avut parte de multe momente minunate pe stadionul ăla. Sperăm că tradiția care e de partea noastră să ne ajute și de data asta. De multe ori au plecat favorite echipele mari din Turcia cu echipele românești, dar ne-am descurcat mai bine noi.

Sperăm să fie așa și de data asta. Nu știu cum o să fie, dar mi-aș dori foarte mult să particip la meci. Pe hârtie, Turcia e favorită clară, e diferență de valoare între cele două echipe, plus că sunt gazde, dar selecționerul cunoaște foarte bine fotbalistul turc și sunt convins că plecăm cu șanse aproape egale.

Pe stadionul ăsta am fost doar spectator. Când jucam eu, era acoperită doar tribuna a doua. Când a venit Del Bosque, am jucat pe alte stadioane, s-a refăcut. Am fost la două derby-uri. În Turcia, toate stadioanele sunt moderne, dar probabil aici vor fi ceva decibeli în plus, pentru că vor fi probabil foarte mulți superteri de-ai lui Beșiktaș”, a spus Daniel Pancu pentru PRO TV și Sport.ro.

