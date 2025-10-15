Jamaica şi Guatemala au obţinut victorii, marţi, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe), transmite AFP.
''Reggae Boyz'' au dispus cu 4-0 de Bermude şi ocupă primul loc în Grupa B.
Golurile echipei antrenate de Steve McClaren au fost înscrise de Dante Leverock (autogol), Bobby De Cordova-Reid, Shamar Nicholson şi Dujuan Richards.
Steve McClaren, fostul selecționer al Angliei ajuns acum la 64 de ani, și-a început cariera de antrenor la Middlesbrough, alături de care a jucat finala Cupei UEFA în 2006 după ce a eliminat-o în semifinale pe FCSB (pe atunci, încă Steaua): 0-1 în tur și 4-2 în retur după ce roș-albaștrii au condus cu 2-0 în meci și 3-0 la general.
Guatemala a reuşit prima sa victorie în Grupa A, 1-0 în deplasare cu El Salvador, graţie golului semnat de Oscar Santis.
Celelalte partide jucate marţi s-au încheiat cu acelaşi scor, 1-1, Panama - Surinam şi Curacao - Trinidad-Tobago.
Rezultatele de marţi și clasamentele grupelor din zona CONCACAF
Grupa A
El Salvador - Guatemala 0-1
Panama - Surinam 1-1
Clasament:
1. Surinam 6 puncte
2. Panama 6
3. Guatemala 5
4. El Salvador 3
Grupa B
Jamaica - Bermude 4-0
Curacao - Trinidad-Tobago 1-1
Clasament:
1. Jamaica 9 puncte
2. Curacao 8
3. Trinidad-Tobago 5
4. Bermude 0
Câştigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială din 2026, scrie Agerpres, iar cele mai bune două formaţii de clasate pe locul al doilea vor participa la turneul intercontinental de baraj care va oferi ultimele două bilete.