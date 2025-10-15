VIDEO ”Nașul” lui FCSB, care a privat echipa lui Becali de o performanță istorică, este lider în grupă și aproape de calificarea la CM 2026!

"Nașul" lui FCSB, care a privat echipa lui Becali de o performanță istorică, este lider în grupă și aproape de calificarea la CM 2026!
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Steve McClaren a antrenat-o pe Middlesbrough, apoi a trecut la naționala Angliei.

Jamaica şi Guatemala au obţinut victorii, marţi, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe), transmite AFP.

''Reggae Boyz'' au dispus cu 4-0 de Bermude şi ocupă primul loc în Grupa B. 

Golurile echipei antrenate de Steve McClaren au fost înscrise de Dante Leverock (autogol), Bobby De Cordova-Reid, Shamar Nicholson şi Dujuan Richards.

Steve McClaren, fostul selecționer al Angliei ajuns acum la 64 de ani, și-a început cariera de antrenor la Middlesbrough, alături de care a jucat finala Cupei UEFA în 2006 după ce a eliminat-o în semifinale pe FCSB (pe atunci, încă Steaua): 0-1 în tur și 4-2 în retur după ce roș-albaștrii au condus cu 2-0 în meci și 3-0 la general.

Guatemala a reuşit prima sa victorie în Grupa A, 1-0 în deplasare cu El Salvador, graţie golului semnat de Oscar Santis.

Celelalte partide jucate marţi s-au încheiat cu acelaşi scor, 1-1, Panama - Surinam şi Curacao - Trinidad-Tobago.

Rezultatele de marţi și clasamentele grupelor din zona CONCACAF

Grupa A

El Salvador - Guatemala 0-1

Panama - Surinam 1-1

Clasament:

1. Surinam 6 puncte

2. Panama 6

3. Guatemala 5

4. El Salvador 3

Grupa B

Jamaica - Bermude 4-0

Curacao - Trinidad-Tobago 1-1

Clasament:

1. Jamaica 9 puncte

2. Curacao 8

3. Trinidad-Tobago 5

4. Bermude 0

Câştigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială din 2026, scrie Agerpres, iar cele mai bune două formaţii de clasate pe locul al doilea vor participa la turneul intercontinental de baraj care va oferi ultimele două bilete.

Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei
28 mai 2000, ziua halucinantului Steaua - Dinamo 0-7, meci oficial în Ghencea! Marius Niculae: "Era Rădoi la ei, am dat trei goluri și tu îmi spui acum că au fost doar două!"
28 mai 2000, ziua halucinantului Steaua - Dinamo 0-7, meci oficial în Ghencea! Marius Niculae: ”Era Rădoi la ei, am dat trei goluri și tu îmi spui acum că au fost doar două!”
Celebrul arbitru a pledat vinovat în cazul șocant! A recunoscut infracțiunea sexuală asupra unui minor
Celebrul arbitru a pledat vinovat în cazul șocant! A recunoscut infracțiunea sexuală asupra unui minor
Olăroiu, exploziv după ce a ratat calificarea directă la CM 2026: acuză organizatorii că au favorizat Qatarul
Olăroiu, exploziv după ce a ratat calificarea directă la CM 2026: acuză organizatorii că au favorizat Qatarul
Recordul mondial de victorii consecutive deținut de Spania, doborât de o națională surpriză!
Recordul mondial de victorii consecutive deținut de Spania, doborât de o națională surpriză!
Nicolae Stanciu, OUT! Anunțul făcut în Italia
Nicolae Stanciu, OUT! Anunțul făcut în Italia
Elizabet Inneh a debutat în campionatul din Franța! Cea mai bună voleibalistă româncă din 2024 are acum un nou nume
Elizabet Inneh a debutat în campionatul din Franța! Cea mai bună voleibalistă româncă din 2024 are acum un nou nume
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Edi Iordănescu i-a oferit soluții lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: "Îmi place foarte mult!"

Edi Iordănescu i-a oferit soluții lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: ”Îmi place foarte mult!”

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria României cu Austria

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria României cu Austria

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: "Este șocat!"

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”



Olăroiu, exploziv după ce a ratat calificarea directă la CM 2026: acuză organizatorii că au favorizat Qatarul
Olăroiu, exploziv după ce a ratat calificarea directă la CM 2026: acuză organizatorii că au favorizat Qatarul
Celebrul arbitru a pledat vinovat în cazul șocant! A recunoscut infracțiunea sexuală asupra unui minor
Celebrul arbitru a pledat vinovat în cazul șocant! A recunoscut infracțiunea sexuală asupra unui minor
Nicolae Stanciu, OUT! Anunțul făcut în Italia
Nicolae Stanciu, OUT! Anunțul făcut în Italia
Musi forțează prezența în derby! Zi decisivă pentru dinamovistul accidentat la naționala U21
Musi forțează prezența în derby! Zi decisivă pentru dinamovistul accidentat la naționala U21
Recordul mondial de victorii consecutive deținut de Spania, doborât de o națională surpriză!
Recordul mondial de victorii consecutive deținut de Spania, doborât de o națională surpriză!
A vrut si el sa sparga o sticla... :)) EPIC FAIL! Cosmarul stelistilor McClaren, distrus pe banca! Ce a facut la marginea terenului
A vrut si el sa sparga o sticla... :)) EPIC FAIL! Cosmarul stelistilor McClaren, distrus pe banca! Ce a facut la marginea terenului
Haos la nationala Angliei! FA vrea sa-l readuca pe Steve McClaren, omul care a ratat calificarea la EURO 2008!
Haos la nationala Angliei! FA vrea sa-l readuca pe Steve McClaren, omul care a ratat calificarea la EURO 2008!
Cine se califică la Campionatul Mondial 2026 din zona CONCACAF: cel puțin trei surprize!
Cine se califică la Campionatul Mondial 2026 din zona CONCACAF: cel puțin trei surprize!
Trădare națională: englezii rămân fără un fotbalist format de Manchester United. Destinație exotică pentru Mason Greenwood
Trădare națională: englezii rămân fără un fotbalist format de Manchester United. Destinație exotică pentru Mason Greenwood
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

