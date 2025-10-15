Jamaica şi Guatemala au obţinut victorii, marţi, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe), transmite AFP.

''Reggae Boyz'' au dispus cu 4-0 de Bermude şi ocupă primul loc în Grupa B.

Golurile echipei antrenate de Steve McClaren au fost înscrise de Dante Leverock (autogol), Bobby De Cordova-Reid, Shamar Nicholson şi Dujuan Richards.

Steve McClaren, fostul selecționer al Angliei ajuns acum la 64 de ani, și-a început cariera de antrenor la Middlesbrough, alături de care a jucat finala Cupei UEFA în 2006 după ce a eliminat-o în semifinale pe FCSB (pe atunci, încă Steaua): 0-1 în tur și 4-2 în retur după ce roș-albaștrii au condus cu 2-0 în meci și 3-0 la general.

