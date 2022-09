Portugalia a pierdut ultimul meci din grupa Ligii Națiunilor, 0-1 cu Spania, unicul gol al meciului fiind marcat de Alvaro Morata (29 ani) în minutul 88. Astfel, cu acest eșec, lusitanii au irosit și șansa de a termina pe primul loc.

Cristiano Ronaldo (37 ani) a fost aruncat în luptă de către Fernando Santos (67 ani) încă din primul minut, asta după ce în meciul trecut, cu Cehia, 4-0, a avut nevoie de îngrijire medicală în urma unei ciocniri cu Tomas Vaclik (33 ani). Doar că superstarul nu se mai bucură de același sprijin al portughezilor ca în anii trecuți. Tot mai multe voci au cerut în mediul online ca Fernando Santos să nu înceapă cu Ronaldo titular. De asemenea, aceștia consideră că Bruno Fernandes (28 ani) ar trebui să fie de acum noul lider al naționalei.

Inclusiv presa din Portugalia remarcă prestația modestă a lui Cristiano Ronaldo. A doua zi, pe prima pagină din A Bola, titlul a fost: „Mai puțin Ronaldo, mai mult Portugalia”.

Sofascore l-a notat pe atacantul lui Manchester United cu 6.7, a doua cea mai mică notă din tabăra portughezilor, după Bernardo Silva (28 ani), care a primit 6.5 pentru jocul cu Spania. Aceeași publicație prezintă că Ronaldo a atins mingea de 30 de ori, a șutat de două ori către poarta lui Unai Simon (25 ani), fără a prinde însă cadrul porții. Totodată, a mai centrat de două ori, dar fără adresă, și a pierdut de 9 ori mingea.

În schimb s-a remarcat la duelurile câștigate. A câștigat 3 din 4 la nivelul terenului, în timp ce aerian s-a impus o singură dată din 3 situații.

Cristiano Ronaldo vs Spain

Not his best performance, but the overreaction from his own fanbase is hugely disappointing. Easily a 7/10 by his lofty standards. pic.twitter.com/2hKAWY1Vh6