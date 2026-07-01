FIFA a anunţat că pragul de cinci milioane de spectatori prezenţi pe stadioane la Cupa Mondială 2026 a fost depăşit marţi, odată cu meciul din optimile de finală dintre Franţa şi Suedia (scor 3-0), desfăşurat la East Rutherford, New Jersey, fiind stabilit astfel un nou record, informează AFP.

"Cupa Mondială 2026 va intra în istorie în timpul meciului din optimile de finală dintre Franţa şi Suedia, când prezenţa totală la turneu va depăşi 5.000.000 de fani, stabilind un nou record istoric de asistenţă", a precizat FIFA într-un comunicat.

FIFA a anunțat un nou record de spectatori prezenți la Cupa Mondială

După meciul de la East Rutherford, care a atras 80.633 de persoane în tribune, numărul total de spectatori prezenţi la Cupa Mondială 2026 a ajuns la 5.048.079, iar apoi a crescut la 5.128.903 după partida Mexic-Ecuador (2-0) de la Ciudad de Mexico, urmărită din tribune de 80.824 de fani, conform EFE.

Recordul anterior a fost stabilit în 1994, cu 3.587.538 de spectatori prezenţi pe stadioanele din Statele Unite.

La această ediţie, organizată în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada, meciurile au atras o medie de 64.511 spectatori, fără a include partida de marţi.

Conform FIFA, stadioanele au atins un grad de ocupare de 99,7%, în ciuda controverselor legate de preţurile exorbitante ale biletelor înainte de începerea turneului, care mai are 25 de meciuri de jucat, scrie Agerpres.

Cele mai mari asistenţe au fost la meciurile Uzbekistan - Columbia, Mexic - Africa de Sud şi Cehia - Mexic (80.824 de persoane) de pe Stadionul Azteca din Ciudad de Mexico,

Înaintea debutului turneului, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, declarase că se aşteaptă la un total de aproximativ şapte milioane de spectatori.