Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va avea cel mai mare număr de echipe, nu mai puțin de 48 - o creștere de 16 naționale față de turneul final din 2022, găzduit de Qatar.

Loturi de 30 de jucători la CM 2026?!



Având în vedere că pentru naționalele care ajung în fazele superioare ale competiției va exista un număr mare de partide, FIFA studiază acum posibilitatea să mărească loturile naționalelor. În loc de 26, fiecare reprezentativă ar putea duce nu mai puțin de 30 de jucători la turneul final, scrie As.

Precedenta astfel de extindere a loturilor s-a operat în timpul pandemiei de coronavirus, când UEFA și FIFA au acceptat să mărească loturile naționalelor de la 23 la 26 de jucători.

În cazul în care FIFA va accepta varianta lotului de 30, nu mai puțin de 1440 de fotbaliști ar putea merge la Cupa Mondială din 2026.

România a participat ultima dată la Cupa Mondială în 1998. Loturile erau formate atunci din doar 22 de jucători, trei dintre ei fiind portari.

România se îndreaptă spre barajul pentru CM 2026



Scenariul realist, unul în care România depinde doar de rezultatele sale, este cel în care naționala lui Mircea Lucescu va încheia pe locul 2 în grupa H din preliminarii. Pentru ca acest lucru să se întâmple, tricolorii trebuie să învingă atât Bosnia, cât și San Marino, luna viitoare.



De pe locul 2, România ar merge la baraj, unde echipele sunt împărțite în urnele valorice în funcție de coeficient. Conform situațiilor actuale din grupe, Football Meets Data se așteaptă ca tricolorii să se afle în urna a treia, ceea ce înseamnă că ar urma o semifinală a barajului în deplasare, contra unei echipe din urna a doua.



Posibilele adversare pentru România în semifinalele barajului (în cazul în care tricolorii se vor afla în urna a treia): Țara Galilor, Ungaria, Scoția, Cehia