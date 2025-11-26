EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial

&rdquo;Există o dorință de răzbunare!&rdquo; Kosovarii &icirc;i avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo &ndash; Rom&acirc;nia la barajul pentru Mondial CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa națională a României mai are o șansă să ajungă la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic la barajul din luna martie. 

TAGS:
Romaniakosovobarajlavdim pirevaCupa MondialaMONDIALTurciaSlovacia
Din articol

Tricolorii lui Mircea Lucescu vor avea însă o misiune extrem de dificilă. Vor întâlni Turcia în deplasare, iar, dacă printr-o minune, se vor califica în finala play-off-ului, se vor duela tot în deplasare cu câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Specialistul kosovar Lavdim Pireva: ”Favorite să ajungă în finala barajului sunt Turcia și Slovacia!”

Jurnalistul kosovar de la Telegrafi.com, Lavdim Pireva, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre barajul pentru Cupa Mondială din luna martie. Specialistul kosovar anticipează o finală a play-off-ului disputată între Turcia și Slovacia, însă nu exclude o surpriză plăcută făcută de Kosovo.

Ori de câte ori există un meci de jucat, există mereu șansa să ne întâlnim. Realist vorbind, atât România, cât și Kosovo își joacă primele meciuri în deplasare, iar în opinia mea favorite sunt Turcia și Slovacia, însă Kosovo are șansa mai bună, pentru că din punct de vedere al calității suntem egali, poate cu un ușor avantaj pentru Kosovo.

Totuși, faptul că Slovacia joacă acasă le oferă o oportunitate mai bună de a obține un rezultat pozitiv”, a spus jurnalistul Telegrafi, Lavdim Pireva în exclusivitate pentru Sport.ro.

În ceea ce privește duelul dintre Turcia și România, Lavdim Pireva susține că tricolorii au șanse mici de calificare, însă crede că experiența lui Mircea Lucescu și faptul că experimentatul antrenor cunoaște foarte bine fotbalul turc poate produce o surpriză în semifinala barajului.

Din ce am citit în presa turcă, nici ei nu sunt foarte fericiți să vă întâlnească la baraj, pentru că au mult respect pentru antrenorul Lucescu, fără a ignora problemele pe care le-a avut în meciurile recente. Lucescu cunoaște foarte bine fotbalul turc și, așa cum am spus, ori de câte ori există un meci de jucat, oricare echipă poate câștiga, indiferent de cine este considerat favorit”, a continuat jurnalistul kosovar.

Lavdim Pireva: ”Un meci cu România ar fi binevenit și există o dorință de răzbunare sportivă!”

Întrebat despre o posibilă finală Kosovo – România, Lavdim Pireva spune că și-ar dori o asemenea finală pentru un loc la Cupa Mondială, mai întâi pentru că naționala României este considerată un adversar mai slab decât Turcia, dar și pentru că naționala kosovară își dorește revanșa la nivel sportiv pentru incidentele apărute la ultimele înfruntări.

Expertul kosovar nu a trecut cu vederea nici gestul ultrașilor de la ”Uniți sub Tricolor” de dinaintea meciului cu Bosnia, când s-au fotografiat cu o facțiune de ultrași sârbi cu un banner în care apărea Zlatko Mladic, o figură controversată în Balcani, considerat criminal de război.

Cât despre un posibil meci între România și Kosovo într-o finală pentru un loc la Cupa Mondială, acesta ar fi extrem de binevenit în țara noastră. Mai întâi din perspectivă sportivă, pentru că România este considerată mai slabă decât Turcia, dar și din cauza istoricului meciurilor precedente.

Oamenii din Kosovo înțeleg acum că românii de rând nu au nimic împotriva Kosovo sau a statalității sale, dar știm, de asemenea, că există anumite grupuri de ultrași români care au legături cu grupuri de suporteri sârbi, cunoscute pentru diverse infracțiuni în țara lor. La asta se adaugă scandările care au venit în principal din partea lor în meciul abandonat (n.r. din Nations League).

În Kosovo, un asemenea meci ar fi binevenit și există o dorință de răzbunare sportivă împotriva României. Dacă va avea loc o finală, văd șansele ca fiind 50/50. Cât despre teamă, nu ar trebui să aveți. De când Kosovo a fost acceptat (în UEFA/FIFA) și până acum, toate echipele adverse au fost tratate bine, cu excepția unor ocazionale huiduieli ale imnului sau jucătorilor”, a încheiat Lavdim Pireva.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fată de 11 ani din Timişoara a fost înjunghiată de mama ei în timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
O fată de 11 ani din Timişoara a fost &icirc;njunghiată de mama ei &icirc;n timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu n-a mai stat pe g&acirc;nduri și a &icirc;naintat oferta de 30 milioane de euro
Cristi Chivu n-a mai stat pe gânduri și a înaintat oferta de 30 milioane de euro
Istoric! Iulian Chiriță, prima medalie pentru Rom&acirc;nia la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă de la Cluj-Napoca
Istoric! Iulian Chiriță, prima medalie pentru România la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă de la Cluj-Napoca
Xabi Alonso a dat cărțile pe față despre relația cu Vinicius: &bdquo;Este solicitant&rdquo;
Xabi Alonso a dat cărțile pe față despre relația cu Vinicius: „Este solicitant”
&rdquo;Bosz &icirc;l va dezamăgi!&rdquo; Olandezii au făcut anunțul &icirc;n privința lui Dennis Man &icirc;nainte de Liverpool &ndash; PSV
”Bosz îl va dezamăgi!” Olandezii au făcut anunțul în privința lui Dennis Man înainte de Liverpool – PSV
A semnat cu Dinamo! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2028: &bdquo;&Icirc;ți dorim c&acirc;t mai multe reușite&rdquo;
A semnat cu Dinamo! Contract până în 2028: „Îți dorim cât mai multe reușite”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Umilință istorică! Naționala Rom&acirc;niei, expulzată din Mexic: &rdquo;Urcați &icirc;n avion fără telefoane și pașapoarte&rdquo;

Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Mission Impossible pentru Rom&acirc;nia la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile &bdquo;horror&rdquo;

Mission Impossible pentru România la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile „horror”

S&acirc;rbii, uimiți de transferul de 15.000.000 euro de la FCSB

Sârbii, uimiți de transferul de 15.000.000 euro de la FCSB

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: &rdquo;Ne-a pecetluit soarta&rdquo;

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: ”Ne-a pecetluit soarta”

Ion Țiriac iese la atac: &bdquo;Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!&rdquo;

Ion Țiriac iese la atac: „Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!”



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu n-a mai stat pe g&acirc;nduri și a &icirc;naintat oferta de 30 milioane de euro
Cristi Chivu n-a mai stat pe gânduri și a înaintat oferta de 30 milioane de euro
&rdquo;Bosz &icirc;l va dezamăgi!&rdquo; Olandezii au făcut anunțul &icirc;n privința lui Dennis Man &icirc;nainte de Liverpool &ndash; PSV
”Bosz îl va dezamăgi!” Olandezii au făcut anunțul în privința lui Dennis Man înainte de Liverpool – PSV
A semnat cu Dinamo! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2028: &bdquo;&Icirc;ți dorim c&acirc;t mai multe reușite&rdquo;
A semnat cu Dinamo! Contract până în 2028: „Îți dorim cât mai multe reușite”
Cum l-a numit antrenorul Stelei Roșii pe Gigi Becali, după ce patronul FCSB a anunțat primul &bdquo;11&rdquo; &icirc;nainte de meci
Cum l-a numit antrenorul Stelei Roșii pe Gigi Becali, după ce patronul FCSB a anunțat primul „11” înainte de meci
Transferul carierei! Pleacă din Superliga Rom&acirc;niei și ajunge &icirc;n fotbalul german
Transferul carierei! Pleacă din Superliga României și ajunge în fotbalul german
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Kosovo și Lituania
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Kosovo și Lituania
Kosovarii cer intervenția UEFA: Rom&acirc;nii ne provoacă serios și ne insultă țara!
Kosovarii cer intervenția UEFA: "Românii ne provoacă serios și ne insultă țara!"
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt &icirc;n Dinamo - Csikszereda 2-0
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

stirileprotv Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!