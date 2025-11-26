Tricolorii lui Mircea Lucescu vor avea însă o misiune extrem de dificilă. Vor întâlni Turcia în deplasare, iar, dacă printr-o minune, se vor califica în finala play-off-ului, se vor duela tot în deplasare cu câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Specialistul kosovar Lavdim Pireva: ”Favorite să ajungă în finala barajului sunt Turcia și Slovacia!”

Jurnalistul kosovar de la Telegrafi.com, Lavdim Pireva, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre barajul pentru Cupa Mondială din luna martie. Specialistul kosovar anticipează o finală a play-off-ului disputată între Turcia și Slovacia, însă nu exclude o surpriză plăcută făcută de Kosovo.

”Ori de câte ori există un meci de jucat, există mereu șansa să ne întâlnim. Realist vorbind, atât România, cât și Kosovo își joacă primele meciuri în deplasare, iar în opinia mea favorite sunt Turcia și Slovacia, însă Kosovo are șansa mai bună, pentru că din punct de vedere al calității suntem egali, poate cu un ușor avantaj pentru Kosovo.

Totuși, faptul că Slovacia joacă acasă le oferă o oportunitate mai bună de a obține un rezultat pozitiv”, a spus jurnalistul Telegrafi, Lavdim Pireva în exclusivitate pentru Sport.ro.

În ceea ce privește duelul dintre Turcia și România, Lavdim Pireva susține că tricolorii au șanse mici de calificare, însă crede că experiența lui Mircea Lucescu și faptul că experimentatul antrenor cunoaște foarte bine fotbalul turc poate produce o surpriză în semifinala barajului.

”Din ce am citit în presa turcă, nici ei nu sunt foarte fericiți să vă întâlnească la baraj, pentru că au mult respect pentru antrenorul Lucescu, fără a ignora problemele pe care le-a avut în meciurile recente. Lucescu cunoaște foarte bine fotbalul turc și, așa cum am spus, ori de câte ori există un meci de jucat, oricare echipă poate câștiga, indiferent de cine este considerat favorit”, a continuat jurnalistul kosovar.