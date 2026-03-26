Răzvan Marin, după ședința din vestiar: "Asta cred că va face domnul Lucescu / A fost poate ultima mea șansă la Mondial"

Răzvan Marin, după ședința din vestiar: "Asta cred că va face domnul Lucescu / A fost poate ultima mea șansă la Mondial" Nationala
Răzvan Marin (29 de ani) a fost unul dintre titularii României în eșecul care a spulberat șansele pentru Cupa Mondială, 0-1 contra Turciei.

Razvan MarinEchipa NationalaTurcia
După flash-interviuri și conferința de presă a lui Mircea Lucescu, federalii, jucătorii și staff-ul tehnic au petrecut mult timp într-o ședință care a avut loc chiar în vestiar. Răzvan Marin s-a oprit la zona mixtă și a tras câteva concluzii.

Răzvan Marin: "Cred că domnul Lucescu va sta și la următorul meci. Nu a zis nimic despre plecare"

"Din păcate, atât s-a putut în această seară. Suntem supărați, dezamăgiți, dar n-avem ce să facem. Trebuie să mergem înainte. Ne continuăm carierele de jucători de fotbal. Important e să fim sănătoși și vedem ce va fi", a spus Răzvan Marin.

Întrebat dacă Mircea Lucescu și-a anunțat plecarea, mijlocașul de la AEK Atena a negat, limitând să transmită că probabil selecționerul va fi pe bancă și marți, în Slovacia sau Kosovo.

"Ce s-a întâmplat în vestiar? Am stat. Erau și băieți la antidoping. A vorbit și domnul selecționer puțin după noi. Nu știu dacă a fost ultimul lui meci, vom vedea. Cred că va sta și la următorul meci. Chiar n-a zis nimic în legătură cu asta, vom vedea", a mai spus Marin.

Răzvan Marin: "Poate a fost ultima mea șansă la Mondial"

La următoarea ediție a Cupei Mondiale, Răzvan Marin va avea 34 de ani împliniți. Mijlocașul se teme că își va încheie cariera fără o participare la turneul final.

"Ce înseamnă ratarea calificării? Ne doare, vă dați seama. Nu e ușor. Eu fac 10 ani la echipa națională în toamnă și cred că asta e a treia calificare pentru Mondial ratată. Nu e ușor, dar n-am ce să fac. Trebuie să merg înainte, să fiu sănătos. Să vedem ce vom face și marți, apoi voi reveni la club pentru a da totul pentru a reveni într-o formă și mai bună.

Pentru mine poate a fost ultima șansă pentru un Mondial. Următorul Mondial va fi când voi avea 34 de ani. Îmi doresc să fiu sănătos și vom vedea unde voi fi peste 4 ani.

Vn dați seama, nu s-au spus multe. E greu să vorbești după o asemenea înfrângere. Am încercat să ne motivăm. Dacă au fost reproșuri? Nu, nu cred că e momentul să ne reproșăm după un asemenea meci. Cu siguranță fiecare a știut ce a greșit și unde. Chiar nu cred că e momentul potrivit să vorbim despre așa ceva", a mai spus Marin.

Ce urmează pentru România după ratarea Cupei Mondiale

  • Mircea Lucescu este așteptat să părăsească funcția de selecționer. Cel mai probabil, Gică Hagi va fi instalat la cârma primei reprezentative.
  • Marți, de la ora 21:45, România va juca un meci fără nicio miză - amical pe terenul pierzătoarei din duelul Slovacia - Kosovo.
  • Înaintea Cupei Mondiale, România va juca alte două partide amicale, inclusiv unul cu Georgia, în deplasare, pe 2 iunie.
  • Următoarele meciuri oficiale ale tricolorilor vor fi abia în septembrie, când debutează Nations League și ne vom afla într-o grupă din Liga B cu Suedia, Bosnia și Polonia.
HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament
Răzvan Burleanu, întrebat frontal după Turcia - România: ”Încep căutările pentru noul selecționer?”
Cine a fost cel mai slab tricolor din Turcia - România
Tornadă de goluri în Slovacia - Kosovo! Toate meciurile din barajele pentru CM 2026 le găsești aici
România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor
„Pușcăria pușcăriilor!“: Jucătorul pe care Becali l-a distrus după Turcia – România
Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia! Surprizele lui Mircea Lucescu

Real Madrid - FC Barcelona 2-6 în Champions League! Meci istoric pe stadionul ”Alfredo di Stefano”

După Darren Cahill, Simona Halep mai aduce două nume grele din tenis la meciul de retragere. Va participa Svitolina

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței



Cine a fost cel mai slab tricolor din Turcia - România
România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor
Răzvan Burleanu, întrebat frontal după Turcia - România: ”Încep căutările pentru noul selecționer?”
„Pușcăria pușcăriilor!“: Jucătorul pe care Becali l-a distrus după Turcia – România
Jurnaliștii de la Marca au remarcat un singur jucător după Turcia - România: "Cu el, până la capătul lumii"
Performanța reușită de Răzvan Marin după prima etapă în Serie A
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
stirileprotv HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

