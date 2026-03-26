După flash-interviuri și conferința de presă a lui Mircea Lucescu, federalii, jucătorii și staff-ul tehnic au petrecut mult timp într-o ședință care a avut loc chiar în vestiar. Răzvan Marin s-a oprit la zona mixtă și a tras câteva concluzii.

Răzvan Marin: "Cred că domnul Lucescu va sta și la următorul meci. Nu a zis nimic despre plecare"

"Din păcate, atât s-a putut în această seară. Suntem supărați, dezamăgiți, dar n-avem ce să facem. Trebuie să mergem înainte. Ne continuăm carierele de jucători de fotbal. Important e să fim sănătoși și vedem ce va fi", a spus Răzvan Marin.

Întrebat dacă Mircea Lucescu și-a anunțat plecarea, mijlocașul de la AEK Atena a negat, limitând să transmită că probabil selecționerul va fi pe bancă și marți, în Slovacia sau Kosovo.

"Ce s-a întâmplat în vestiar? Am stat. Erau și băieți la antidoping. A vorbit și domnul selecționer puțin după noi. Nu știu dacă a fost ultimul lui meci, vom vedea. Cred că va sta și la următorul meci. Chiar n-a zis nimic în legătură cu asta, vom vedea", a mai spus Marin.

Răzvan Marin: "Poate a fost ultima mea șansă la Mondial"

La următoarea ediție a Cupei Mondiale, Răzvan Marin va avea 34 de ani împliniți. Mijlocașul se teme că își va încheie cariera fără o participare la turneul final.

"Ce înseamnă ratarea calificării? Ne doare, vă dați seama. Nu e ușor. Eu fac 10 ani la echipa națională în toamnă și cred că asta e a treia calificare pentru Mondial ratată. Nu e ușor, dar n-am ce să fac. Trebuie să merg înainte, să fiu sănătos. Să vedem ce vom face și marți, apoi voi reveni la club pentru a da totul pentru a reveni într-o formă și mai bună.

Pentru mine poate a fost ultima șansă pentru un Mondial. Următorul Mondial va fi când voi avea 34 de ani. Îmi doresc să fiu sănătos și vom vedea unde voi fi peste 4 ani.

Vn dați seama, nu s-au spus multe. E greu să vorbești după o asemenea înfrângere. Am încercat să ne motivăm. Dacă au fost reproșuri? Nu, nu cred că e momentul să ne reproșăm după un asemenea meci. Cu siguranță fiecare a știut ce a greșit și unde. Chiar nu cred că e momentul potrivit să vorbim despre așa ceva", a mai spus Marin.