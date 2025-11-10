OFICIAL Bani, convocat în premieră la naționala Iordaniei, calificată la CM 2026! Fotbalistul era eligibil pentru trei reprezentative

Bani, convocat &icirc;n premieră la naționala Iordaniei, calificată la CM 2026! Fotbalistul era eligibil pentru trei reprezentative CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Iordania s-a calificat pentru prima dată la un turneu final de Campionat Mondial.

TAGS:
IordaniaTamer BaniCampionatul Mondial din 2026Jamal SellamiWest Bromwich Albion
Din articol

Naționala Iordaniei, calificată la Campionatul Mondial din 2026 (o premieră pentru fotbalul iordanian), va juca în această lună două meciuri amicale, cu Tunisia (pe 14 noiembrie) și Mali (pe 18 noiembrie).

În lotul convocat de selecționerul Jamal Sellami (fostul internațional marocan care a jucat și la Beșiktaș Istanbul) se află și debutantul Tamer Bani, atacant de 22 de ani de la West Bromwich Albion.

Bani este eligibil pentru trei naționale: Danemarca (țara în care s-a născut), Palestina și Iordania - de altfel, palestinienii își făceau speranțe mari în acest an, la momentul transferului atacantului de la Randers la West Brom: ”Jucătorul palestinian Tamer Bani Odeh s-a transferat la clubul englez West Bromwich din Championship de la clubul danez Randers pentru o sumă estimată între 3,5 și 4,5 milioane de euro. Tamer a obținut recent pașaportul și va juca la naționala noastră cât mai repede posibil”, nota în acest an pagina sportingpalestine:

Tamer Jehad Abdallah Bani Odeh pe numele său întreg apare, în funcție de transcrierea numelui, ca Tamer Bani (în mediile arabe), Tammer Banny sau Tammer Bany (în presa britanică).

Până acum, el a strâns 4 prezențe și o pasă decisivă în Championship pentru West Bromwich Albion.

Foto: - الاتحاد الأردني لكرة القدم 

28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final

Știm deja 28 de echipe din cele 48 care vor participa la turneul final al Worlc Cup 2026!

Țările-gazdă: 

SUA

Mexic

Canada

CONMEBOL (America de Sud): 

Argentina

Brazilia

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Columbia

CAF (Africa):

Maroc

Tunisia

Egipt

Algeria

Ghana

Capul Verde DEBUTANTĂ

Africa de Sud

Senegal

Cote d'Ivoire

AFC (Asia):

Japonia

Iran

Uzbekistan DEBUTANTĂ

Coreea de Sud

Iordania DEBUTANTĂ

Australia

Qatar

Arabia Saudită

OFC (Oceania): 

Noua Zeelandă

UEFA (Europa): 

Anglia.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce spune Traian Băsescu despre candidații la alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Atac la Daniel Băluță
Ce spune Traian Băsescu despre candidații la alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Atac la Daniel Băluță
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
ULTIMELE STIRI
C&acirc;t trebuie să plătească Mirel Rădoi ca să plece de la Universitatea Craiova
Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi ca să plece de la Universitatea Craiova
Rapid Bucureşti, &icirc;nfr&acirc;ngere usturătoare cu HSG Bensheim/Auerbach Flames &icirc;n turul 3 din European League
Rapid Bucureşti, înfrângere usturătoare cu HSG Bensheim/Auerbach Flames în turul 3 din European League
&bdquo;Boala cronică&ldquo; a FCSB-ului, depistată de Ilie Dumitrescu: &bdquo;Imediat fac asta!&ldquo;
„Boala cronică“ a FCSB-ului, depistată de Ilie Dumitrescu: „Imediat fac asta!“
S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi
S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi
Scrisoare deschisă pentru Olăroiu: &bdquo;Te-am ascultat, acum vreau să-ți zic ceva...&ldquo;
Scrisoare deschisă pentru Olăroiu: „Te-am ascultat, acum vreau să-ți zic ceva...“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florin Cernat a pus m&acirc;na pe telefon și l-a convins să semneze: &bdquo;Luați-l repede, e bun&rdquo;

Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun”

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: &rdquo;20.000&euro; amendă! Nu mai intră &icirc;n autocar&rdquo;

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”

Cu un cablu de telefon &icirc;n nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: &bdquo;Eram &icirc;nglodat &icirc;n datorii&rdquo;

Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB &icirc;n prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

Gigi Becali a intrat &icirc;n direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. Ia joacă tu, mă, mijlocaș!

Gigi Becali a intrat în direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. "Ia joacă tu, mă, mijlocaș!"



Recomandarile redactiei
C&acirc;t trebuie să plătească Mirel Rădoi ca să plece de la Universitatea Craiova
Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi ca să plece de la Universitatea Craiova
S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi
S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi
&bdquo;Boala cronică&ldquo; a FCSB-ului, depistată de Ilie Dumitrescu: &bdquo;Imediat fac asta!&ldquo;
„Boala cronică“ a FCSB-ului, depistată de Ilie Dumitrescu: „Imediat fac asta!“
Un jurnalist spaniol s-a convins de Andrei Rațiu: &rdquo;Dacă s-ar numi Rațiuinho ar valora cel puțin 80 de milioane!&rdquo;
Un jurnalist spaniol s-a convins de Andrei Rațiu: ”Dacă s-ar numi Rațiuinho ar valora cel puțin 80 de milioane!”
Aroganța lui Vinicius după ce a fost &rdquo;băgat &icirc;n buzunar&rdquo; de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Alte subiecte de interes
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Ahmed Bani și-a găsit fericirea fotbalistică departe de Rom&acirc;nia: premieră pentru fostul dinamovist
Ahmed Bani și-a găsit fericirea fotbalistică departe de România: premieră pentru fostul dinamovist
Brazilia a bătut cu 4-0, dar se află doar pe locul 4 &icirc;n grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026
Brazilia a bătut cu 4-0, dar se află doar pe locul 4 în grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026
Mauricio Pochettino a debutat ca selecționer! &rdquo;Este un sentiment foarte bun&rdquo;
Mauricio Pochettino a debutat ca selecționer! ”Este un sentiment foarte bun”
Gabriel Tamaș, un fotbalist cum nu prea mai avem astăzi! Zeci de meciuri &icirc;n Premier League, La Liga sau Ligue 1, dueluri cu Steven Gerrard, Wayne Rooney sau Mario Balotelli
Gabriel Tamaș, un fotbalist cum nu prea mai avem astăzi! Zeci de meciuri în Premier League, La Liga sau Ligue 1, dueluri cu Steven Gerrard, Wayne Rooney sau Mario Balotelli
Gabi Tamaș a povestit cum i-a blocat Roy Hodgson un transfer: &rdquo;Era să-mi cadă fața. &Icirc;mi venea să-l pun &icirc;n cuier&rdquo;
Gabi Tamaș a povestit cum i-a blocat Roy Hodgson un transfer: ”Era să-mi cadă fața. Îmi venea să-l pun în cuier”
CITESTE SI
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!