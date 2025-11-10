Naționala Iordaniei, calificată la Campionatul Mondial din 2026 (o premieră pentru fotbalul iordanian), va juca în această lună două meciuri amicale, cu Tunisia (pe 14 noiembrie) și Mali (pe 18 noiembrie).

În lotul convocat de selecționerul Jamal Sellami (fostul internațional marocan care a jucat și la Beșiktaș Istanbul) se află și debutantul Tamer Bani, atacant de 22 de ani de la West Bromwich Albion.

Bani este eligibil pentru trei naționale: Danemarca (țara în care s-a născut), Palestina și Iordania - de altfel, palestinienii își făceau speranțe mari în acest an, la momentul transferului atacantului de la Randers la West Brom: ”Jucătorul palestinian Tamer Bani Odeh s-a transferat la clubul englez West Bromwich din Championship de la clubul danez Randers pentru o sumă estimată între 3,5 și 4,5 milioane de euro. Tamer a obținut recent pașaportul și va juca la naționala noastră cât mai repede posibil”, nota în acest an pagina sportingpalestine:

