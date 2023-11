Mutarea la care puțini s-ar fi așteptat! Bayern Munchen e pe cale să dea lovitura cu un puști de 17 ani: unde evoluează

Campioana din Bundesliga a ajuns la o înțelegere verbală cu Nestory Irankunda, atacantul de 17 ani al celor de la Adelaide United (Australia) urmând să ajungă pe Allianz Arena în 2024.

Jucătorul cu dublă naționalitate, australiană și tanzaniana, va fi cumpărat pentru trei milioane de euro. "Bayern și-a asigurat un talent desăvârșit", a fost reacția fanilor la anunțul transferului lui Nestory Irankunda.

În vara lui 2023, tânărul atacant s-a aflat pe lista de interes a celor de la Verona și Genoa, însă a ales să rămână în Australia, în așteptarea unei oferte mai interesante.

